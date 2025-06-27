Матір Стефанішиної купила квартиру в елітному ЖК вчетверо дешевше, ніж на ринку – hromadske

Матір віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної Надія Кравець у жовтні 2022 року придбала трикімнатну квартиру в елітному ЖК "Львівська площа" в Києві площею близько 100 м² майже вчетверо дешевше за ринкову ціну, йдеться в розслідуванні hromadske.

Джерело: розслідування hromadske "Мама, хата, кримінал"

Дослівно: "Офіційно Кравець купила квартиру за 3 042 692 гривні — близько 83 205 доларів на момент купівлі. Тоді як мінімальна ціна від забудовника на трикімнатні квартири в цьому ЖК у жовтні 2022 року стартувала від 12 000 000 гривень, або 300 110 доларів".

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Деталі: У розслідуванні вказується рієлтор Олексій Глуничик, який сказав hromadske, що Кравець придбала квартиру за "нереалістичною" ціною. "Не могло бути. Від 2000 доларів за квадрат на Кудрявській продавалося щонайменше", — сказав він.

Hromadske пише, що у декларації Стефанішиної немає цієї маминої квартири, хоча, зазначається, посадовиця задекларувала іншу квартиру матері в Києві площею 74 м². "Щоправда, згідно з реєстром прав на нерухоме майно, квартири з такою площею, купленої у 2008 році, у Надії Кравець не було й немає", - говориться у розслідуванні.

Однак, як пише hromadske, реєстр нерухомості в Україні повноцінно запрацював на початку минулого десятиліття, тож деяких старих об’єктів там справді може й не бути. "З розмови з Надією Кравець hromadske зрозуміло, що її донька користується її квартирою, але якою саме — невідомо", - йдеться у розслідуванні.

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Довідково: На сайті ЖК повідомляється, що "Львівська площа" – це 15-поверховий елітний будинок у центрі Києва. Із вікон квартир відкривається незвичайної краси вид на схили Подолу. Комплекс бізнес-класу розташований поблизу вулиці Січових стрільців із барами, ресторанами, кав'ярнями та нічними клубами. У пішій доступності — Поділ із численними історичними пам'ятками архітектури, автентичними закладами