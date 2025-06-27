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Мать Стефанишиной купила квартиру в элитном ЖК вчетверо дешевле, чем на рынке – hromadske

Станислав ПогориловПятница, 27 июня 2025, 13:31
Мать Стефанишиной купила квартиру в элитном ЖК вчетверо дешевле, чем на рынке – hromadske
Ольга Стефанишина. Фото: Getty Images

Мать вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной Надежда Кравец в октябре 2022 года приобрела трехкомнатную квартиру в элитном ЖК "Львовская площадь" в Киеве площадью около 100 м² почти вчетверо дешевле рыночной цены, говорится в расследовании hromadske.

Источник: расследование hromadske "Мама, хата, криминал"

Дословно: "Официально Кравец купила квартиру за 3 042 692 гривны - около 83 205 долларов на момент покупки. Тогда как минимальная цена от застройщика на трехкомнатные квартиры в этом ЖК в октябре 2022 года стартовала от 12 000 000 гривен, или 300 110 долларов".

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Детали: В расследовании указывается риелтор Алексей Глуничик, который сказал hromadske, что Кравец приобрела квартиру по "нереалистичной" цене. "Не могло быть. От 2000 долларов за квадрат на Кудрявской продавалось по меньшей мере", - сказал он.

 

Hromadske пишет, что в декларации Стефанишиной нет этой маминой квартиры, хотя, отмечается, чиновница задекларировала другую квартиру матери в Киеве площадью 74 м². "Правда, согласно реестру прав на недвижимое имущество, квартиры с такой площадью, купленной в 2008 году, у Надежды Кравец не было и нет", - говорится в расследовании.

Однако, как пишет hromadske, реестр недвижимости в Украине полноценно заработал в начале прошлого десятилетия, поэтому некоторых старых объектов там действительно может и не быть. "Из разговора с Надеждой Кравец hromadske понятно, что ее дочь пользуется ее квартирой, но какой именно - неизвестно", - говорится в расследовании.

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Справочно: На сайте ЖК сообщается, что "Львовская площадь" - это 15-этажный элитный дом в центре Киева. Из окон квартир открывается необыкновенной красоты вид на склоны Подола. Комплекс бизнес-класса расположен вблизи улицы Сечевых стрельцов с барами, ресторанами, кофейнями и ночными клубами. В пешей доступности - Подол с многочисленными историческими памятниками архитектуры, аутентичными заведениями, музеями, современными библиотеками и галереями и т.д.

недвижимостькоррупция
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