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У ЄС продовжили секторальні санкції проти Росії ще на пів року – джерело

Тетяна Висоцька, Уляна КричковськаП'ятниця, 27 червня 2025, 18:16
У ЄС продовжили секторальні санкції проти Росії ще на пів року – джерело
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Комітет постійних представників Європейського Союзу продовжив секторальні санкції проти Росії ще на пів року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на обізнаного співрозмовника в дипломатичних колах.

Деталі: 26 червня лідери Європейського Союзу досягли політичної домовленості про продовження санкцій проти Росії ще на півроку, але не погодили схвалення нового пакета обмежень.   

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Спірозмовник "ЄвроПравди" розповів, що у п’ятницю Coreper фактично схвалив продовження секторальних санкцій проти Росії ще на півроку.

Мова йде про санкції проти цілих секторів чи галузей економіки РФ або напрямків роботи російського бізнесу.

Передісторія:

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  • 23 червня глава МЗС Словаччини Юрай Бланар заявляв, що Словаччина готова підтримати 18-й пакет санкцій проти Росії. Однак він додав, що Словаччина вимагатиме від ЄС "гарантій" і підтримки для пом'якшення наслідків зупинки поставок російських енергоресурсів.
  • Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що, хоча вона не впевнена, що 18-й пакет санкцій проти РФ може бути узгоджений у четвер, 26 червня, її країна не припинить просити все нових санкцій.

Більше про те, чого можна очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у статті: Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.

ЄСсанкціїРосія
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