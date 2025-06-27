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В ЕС продлили секторальные санкции против России еще на полгода – источник

Татьяна Высоцкая, Уляна КричковскаяПятница, 27 июня 2025, 18:16
В ЕС продлили секторальные санкции против России еще на полгода – источник
скриншот

Комитет постоянных представителей Европейского Союза продлил секторальные санкции против России еще на полгода.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на осведомленного собеседника в дипломатических кругах.

Детали: 26 июня лидеры Европейского Союза достигли политической договоренности о продлении санкций против России еще на полгода, но не согласовали одобрение нового пакета ограничений.

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Собеседник "ЕвроПравды" рассказал, что в пятницу Coreper фактически одобрил продление секторальных санкций против России еще на полгода.

Речь идет о санкциях против целых секторов или отраслей экономики РФ или направлений работы российского бизнеса.

Предыстория:

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  • 23 июня глава МИД Словакии Юрай Бланар заявлял, что Словакия готова поддержать 18-й пакет санкций против России. Однако он добавил, что Словакия будет требовать от ЕС "гарантий" и поддержки для смягчения последствий остановки поставок российских энергоресурсов.
  • Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что, хотя она не уверена, что 18-й пакет санкций против РФ может быть согласован в четверг, 26 июня, ее страна не перестанет просить все новые санкции.

Больше о том, чего можно ожидать от Европейского совета 26-27 июня – в статье: Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине относительно санкций и членства в ЕС.

ЕСсанкцииРосcия
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