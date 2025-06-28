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Після атаки російських БпЛА в Одесі виникли пожежі, є постраждалі

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Субота, 28 червня 2025, 00:06
Після атаки російських БпЛА в Одесі виникли пожежі, є постраждалі
Фото: "Думська"

Увечері 27 червня в Одесі пролунали вибухи, російська армія атакувала місто безпілотниками, виникли пожежі, є постраждалі.

Джерело: "Суспільне", Повітряні сили, мер міста Геннадій Труханов, "Думська", начальник Одеської ОВА Олег Кіпер

Деталі: За даними Повітряних сил, групи ворожих ударних БпЛА з акваторії Чорного моря летять в напрямку Чорноморського та Одеси. 

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Труханов та місцеві кореспонденти повідомили, що в місті чутно вибухи.

Оновлено: Близько опівночі ЗМІ повідомили про нові вибухи в Одесі. Також стало відомо про перебої з електроенергією в місті.

Після опівночі "Думська" повідомила про серію вибухів в Одесі.

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О 00:15 в Одесі та області оголосили відбій повітряної тривоги.

Місцеві ЗМІ опублікували фото і відео пожеж в Одесі після атаки російських безпілотників.

 

фото: "Думська"

Пізніше Кіпер повідомив, що внаслідок атаки безпілотків РФ в Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та автівок.

За його словами, інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці триває ліквідація наслідків удару.

Після першої години ночі Кіпер повідомив, що на цей час відомо про щонайменше трьох постраждалих в Одесі внаслідок російської атаки.

Труханов також повідомив про пошкодження житлової інфраструктури і постраждалих.

 
ФОТО: МЕРІЯ ОДЕСИ
 
ФОТО: МЕРІЯ ОДЕСИ

Пряма мова Труханова: "Одеса знов атакована ворожими "Шахедами". Пошкоджено житлову інфраструктуру. Аварійні та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Є постраждалі – їм надається медична допомога. Також на місці людям надають психологічну допомогу".

Одесавибух
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