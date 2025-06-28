После атаки российских БпЛА в Одессе возникли пожары, есть пострадавшие

Вечером 27 июня в Одессе прогремели взрывы, российская армия атаковала город беспилотниками, возникли пожары, есть пострадавшие.

Источник: "Суспільне", Воздушные силы, мэр города Геннадий Труханов, "Думская", начальник Одесской ОВА Олег Кипер

Детали: По данным Воздушных сил, группы вражеских ударных БпЛА из акватории Черного моря летят в направлении Черноморского и Одессы.

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Труханов и местные корреспонденты сообщили, что в городе слышны взрывы.

Обновлено: Около полуночи СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе. Также стало известно о перебоях с электроэнергией в городе.

После полуночи "Думская" сообщила о серии взрывов в Одессе.

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В 00:15 в Одессе и области объявили отбой воздушной тревоги.

Местные СМИ опубликовали фото и видео пожаров в Одессе после атаки российских беспилотников.

фото: Думская

Позже Кипер сообщил, что в результате атаки беспилотников РФ в Одессе есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и автомобилей.

По его словам, информация о пострадавших уточняется. На месте продолжается ликвидация последствий удара.

После первого часа ночи Кипер сообщил, что на данный момент известно о как минимум трех пострадавших в Одессе в результате российской атаки.

ФОТО: МЭРИЯ ОДЕССЫ

ФОТО: МЭРИЯ ОДЕССЫ

Прямая речь Труханова: "Одесса снова атакована вражескими "Шахедами". Повреждена жилая инфраструктура. Аварийные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

Есть пострадавшие – им оказывается медицинская помощь. Также на месте людям оказывают психологическую помощь".