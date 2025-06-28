После атаки российских БпЛА в Одессе возникли пожары, есть пострадавшие
Вечером 27 июня в Одессе прогремели взрывы, российская армия атаковала город беспилотниками, возникли пожары, есть пострадавшие.
Источник: "Суспільне", Воздушные силы, мэр города Геннадий Труханов, "Думская", начальник Одесской ОВА Олег Кипер
Детали: По данным Воздушных сил, группы вражеских ударных БпЛА из акватории Черного моря летят в направлении Черноморского и Одессы.
Труханов и местные корреспонденты сообщили, что в городе слышны взрывы.
Обновлено: Около полуночи СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе. Также стало известно о перебоях с электроэнергией в городе.
После полуночи "Думская" сообщила о серии взрывов в Одессе.
В 00:15 в Одессе и области объявили отбой воздушной тревоги.
Местные СМИ опубликовали фото и видео пожаров в Одессе после атаки российских беспилотников.
Позже Кипер сообщил, что в результате атаки беспилотников РФ в Одессе есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и автомобилей.
По его словам, информация о пострадавших уточняется. На месте продолжается ликвидация последствий удара.
После первого часа ночи Кипер сообщил, что на данный момент известно о как минимум трех пострадавших в Одессе в результате российской атаки.
Прямая речь Труханова: "Одесса снова атакована вражескими "Шахедами". Повреждена жилая инфраструктура. Аварийные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.
Есть пострадавшие – им оказывается медицинская помощь. Также на месте людям оказывают психологическую помощь".