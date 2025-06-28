Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

После атаки российских БпЛА в Одессе возникли пожары, есть пострадавшие

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоСуббота, 28 июня 2025, 00:06
После атаки российских БпЛА в Одессе возникли пожары, есть пострадавшие
Фото: "Думская"

Вечером 27 июня в Одессе прогремели взрывы, российская армия атаковала город беспилотниками, возникли пожары, есть пострадавшие.

Источник: "Суспільне", Воздушные силы, мэр города Геннадий Труханов, "Думская", начальник Одесской ОВА Олег Кипер

Детали: По данным Воздушных сил, группы вражеских ударных БпЛА из акватории Черного моря летят в направлении Черноморского и Одессы.

Реклама:

Труханов и местные корреспонденты сообщили, что в городе слышны взрывы.

Обновлено: Около полуночи СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе. Также стало известно о перебоях с электроэнергией в городе.

После полуночи "Думская" сообщила о серии взрывов в Одессе.

РЕКЛАМА:

В 00:15 в Одессе и области объявили отбой воздушной тревоги.

Местные СМИ опубликовали фото и видео пожаров в Одессе после атаки российских беспилотников.

 
фото: Думская

Позже Кипер сообщил, что в результате атаки беспилотников РФ в Одессе есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и автомобилей.

По его словам, информация о пострадавших уточняется. На месте продолжается ликвидация последствий удара.

После первого часа ночи Кипер сообщил, что на данный момент известно о как минимум трех пострадавших в Одессе в результате российской атаки.

 
ФОТО: МЭРИЯ ОДЕССЫ
 
ФОТО: МЭРИЯ ОДЕССЫ

Прямая речь Труханова: "Одесса снова атакована вражескими "Шахедами". Повреждена жилая инфраструктура. Аварийные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

Есть пострадавшие – им оказывается медицинская помощь. Также на месте людям оказывают психологическую помощь".

Одессавзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Обновлено, фото, видеоВражеский дрон попал в 9-этажку в Одессе: возник пожар, 4 пострадавших
уточнено. фото, видеоНа окраине Житомира произошел взрыв: два человека погибли, 24 пострадавших
"Украинская правда" узнала, кто внес залог за Чернышова
фото, видеоПосле "референдума" у Орбана запустили новую рекламу с карикатурным Зеленским
За Чернышова внесли 120 миллионов залога
В Одесской области задержали командование батальона, которое разворовало почти 100 млн оборонных средств – СБУ
Все новости...
Одесса
В Одессе произошла стрельба: есть пострадавший
Умер бывший мэр Одессы Руслан Боделан
Количество погибших из-за атаки РФ на Белгород-Днестровский лицей возросло до 3
Последние новости
06:56
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1000 российских оккупантов
06:02
фото, видеоИз атакованной российскими БпЛА многоэтажки в Одессе спасатели эвакуировали 50 человек
05:04
Возле Бали затонул паром, десятки человек пропали без вести
04:08
Каллас призвала Китай прекратить поддержку войны РФ против Украины
02:56
Обновлено, фото, видеоВражеский дрон попал в 9-этажку в Одессе: возник пожар, 4 пострадавших
02:12
Министр обороны Польши о поставках оружия Украине: Жаль, что американцы принимают такое решение
01:50
футболСемья Берлускони продала итальянскую "Монцу" американцам
01:38
В Пентагоне заявили, что предоставляют рекомендации Трампу по военной помощи Украине
01:04
Генштаб: На Покровском направлении защитники за сутки отминусовали более 120 оккупантов
00:22
видеоВ оккупированном Харцызске Донецкой области прогремел взрыв на складе боеприпасов – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: