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Генштаб: На фронті відбулось 117 бойових зіткнень з початку доби

Тетяна ОлійникСубота, 28 червня 2025, 00:03
Генштаб: На фронті відбулось 117 бойових зіткнень з початку доби
Фото - 23 омбр

На фронті від початку доби 27 червня відбулось 117 бойових зіткнень, з них 53 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 27 червня

Дослівно: "З початку доби відбулося 117 бойових зіткнень, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 4 ракетних та 33 авіаційних удари, застосувавши дванадцять ракет та сорок дев’ять керованих авіаційних бомб.

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Зафіксовано 1375 ворожих ударів дронами-камікадзе, здійснено 3875 артилерійських обстрілів".

Деталі: 17 бойових зіткнень відбулося сьогодні на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, три з яких досі тривають.

П’ять атак відбили українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в бік Петро-Іванівки й Довгенького.

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На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався йти вперед на наші оборонні позиції в районах Піщаного, Кіндрашівки та в напрямку Новоплатонівки й Петропавлівки.

17 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись у районах Липового, Шийківки, Новосергіївки, Рідкодуба, Торського та в напрямках Глущенкового, Греківки, Шандриголового, Нового Миру.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили дві ворожі атаки поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку війська загарбника п’ять разів атакували поблизу Маркового, Предтечиного та в бік Білої Гори.

Ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в бік Яблунівки, Диліївки, Плещіївки, Олександро-Калинового, Русиного Яру, поблизу Щербинівки, Новоспаського.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут протягом дня агресор здійснив 53 штурмові та наступальні дії. Висока активність російських окупантів у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке та в напрямках Володимирівки, Мирнограду, Сергіївки, Новопідгородного, Полтавки, Олексіївки, Мирне, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 10 атак у районах населених пунктів Шевченко, Федорівка та в бік Запоріжжя, Мирного, Перебудови, Ялти й Комара.

За підтримки авіації на Оріхівському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони поблизу Кам’янського – успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби просунутись вперед.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
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