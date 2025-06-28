Генштаб: На фронте произошло 117 боевых столкновений с начала суток

На фронте с начала суток 27 июня состоялось 117 боевых столкновений, из них 53 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 27 июня

Дословно: "С начала суток произошло 117 боевых столкновений, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 4 ракетных и 33 авиационных удара, применив двенадцать ракет и сорок девять управляемых авиационных бомб.

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Зафиксировано 1375 вражеских ударов дронами-камикадзе, осуществлено 3875 артиллерийских обстрелов".

Детали: 17 боевых столкновений произошло сегодня на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, три из которых до сих пор продолжаются.

Пять атак отбили украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в сторону Петро-Ивановки и Довгенького.

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На Купянском направлении противник пять раз пытался идти вперед на наши оборонительные позиции в районах Песчаного, Кондрашовки и в направлении Новоплатоновки и Петропавловки.

17 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в районах Липового, Шийковки, Новосергиевки, Редкодуба, Торского и в направлениях Глущенково, Грековки, Шандриголово, Нового Мира.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении войска захватчика пять раз атаковали вблизи Маркового, Предтечино и в сторону Белой Горы.

Враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в сторону Яблоновки, Дилиевки, Плещеевки, Александро-Калинового, Русиного Яра, вблизи Щербиновки, Новоспасского.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 53 штурмовые и наступательные действия. Высокая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Новосергиевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Владимировки, Мирнограда, Сергеевки, Новоподгородного, Полтавки, Алексеевки, Мирное, Новопавловки.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 10 атак в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка и в сторону Запорожья, Мирного, Перестройки, Ялты и Комара.

При поддержке авиации на Ореховском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны вблизи Каменского - успеха не имел.

На Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки продвинуться вперед.