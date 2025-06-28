Сибіга – партнерам: Час використати не лише відсотки, а й самі заморожені активи РФ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав західних партнерів використати не лише відсотки, але й самі заморожені російські активи для закупівлі зброї для України та її відбудови, а також інвестицій в український оборонний сектор.

Джерело: Сибіга на конференції Fair Play, присвяченій запровадженню додаткових санкцій проти РФ, цитує "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Час перейти від використання відсотків до використання самих активів і спрямувати ці кошти на закупівлю зброї для України, інвестиції в українську оборонку та відбудову України".

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Деталі: Міністр підкреслив, що Росія – це екзистенційна загроза для всієї Європи та євроатлантичного простору і закликав до сильних рішень для зупинки агресії РФ.

"Щоб її (Росію, – ред.) зупинити, ми повинні ухвалювати неординарні та сміливі рішення. В їх основі наша єдність та підтримка України з боку партнерів", – зазначив він.

За словами Сибіги, у Гаазі на зустрічі з колегами з держав-членів НАТО він відчув, що "розуміння загроз з боку Росії зростає".

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Що передувало: Нещодавно стало відомо, що Європейський Союз планує залишати активи Росії на території ЄС у сумі 210 млрд євро замороженими для направлення надзвичайних прибутків від них на користь України, як мінімум, до кінця 2025 року.

В ЄС тривалий час ведуть дискусії щодо конфіскації заморожених активів РФ і передачі їх Україні.

Однак великі країни, такі як Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, виступають проти, оскільки побоюються, що, конфіскувавши кошти, ЄС відлякає міжнародних інвесторів і втратить свою найбільшу перевагу в мирних переговорах.