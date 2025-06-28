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Сибига – партнерам: Время использовать не только проценты, но и сами замороженные активы РФ

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоСуббота, 28 июня 2025, 08:49
Сибига – партнерам: Время использовать не только проценты, но и сами замороженные активы РФ
Андрей Сибига, фото из Facebook

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал западных партнеров использовать не только проценты, но и сами замороженные российские активы для закупки оружия для Украины и ее восстановления, а также инвестиций в украинский оборонный сектор.

Источник: Сибига на конференции Fair Play, посвященной введению дополнительных санкций против РФ, цитирует "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Время перейти от использования процентов к использованию самих активов и направить эти средства на закупку оружия для Украины, инвестиции в украинскую оборонку и восстановление Украины".

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Детали: Министр подчеркнул, что Россия – это экзистенциальная угроза для всей Европы и евроатлантического пространства, и призвал к сильным решениям для остановки агрессии РФ.

"Чтобы ее (Россию, – ред.) остановить, мы должны принимать неординарные и смелые решения. В их основе наше единство и поддержка Украины со стороны партнеров", – отметил он.

По словам Сибиги, в Гааге на встрече с коллегами из государств-членов НАТО он почувствовал, что "понимание угроз со стороны России растет".

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Что предшествовало: Недавно стало известно, что Европейский Союз планирует оставить активы России на территории ЕС в сумме 210 млрд евро замороженными для направления чрезвычайных доходов от них в пользу Украины, как минимум, до конца 2025 года.

В ЕС длительное время ведутся дискуссии о конфискации замороженных активов РФ и передаче их Украине.

Однако крупные страны, такие как Франция, Германия, Италия, Испания, выступают против, поскольку опасаются, что, конфисковав средства, ЕС отпугнет международных инвесторов и потеряет свое самое большое преимущество в мирных переговорах.

Сибига Андрейоружиепомощь УкраинеРосcия
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