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Мерц не хоче говорити з Путіним, бо той лише посилює обстріли

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 28 червня 2025, 10:27
Мерц не хоче говорити з Путіним, бо той лише посилює обстріли
Фрідріх Мерц, фото Getty Images

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі не планує телефонних розмов з правителем РФ Володимиром Путіним, оскільки подібні контакти у минулому не призводили до деескалації ситуації в Україні.

Джерело: заява очільника уряду Німеччини, яку наводить "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: У цьому контексті Мерц згадав візит угорського прем’єра Віктора Орбана до Путіна у липні 2024 року та телефонну розмову колишнього канцлера Німеччина Олафа Шольца з російським правителем.

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Пряма мова: "Останній візит угорського прем'єр-міністра до Москви Росія зустріла сильним бомбардуванням Києва та лікарні. За останньою телефонною розмовою з моїм попередником послідували бомбардування дитячої лікарні. Тож якщо це результат таких телефонних дзвінків, я б утримався від них надовго".

Деталі: Відповідаючи на запитання про те, чи вважає він, що президент США Дональд Трамп дистанціюється від Путіна, Мерц сказав: "Президент США демонструє дедалі більший скептицизм і стає критичнішим. Це процес".

"У Європі існує велика згода в оцінці цієї війни. Я вважаю, що президент Трамп наближається до цієї оцінки", – додав він.

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Що передувало: На полях економічного форуму у Санкт-Петербурзі Путін заявив, що відкритий до контактів з Фрідріхом Мерцом.

Сам Мерц раніше не відкидав можливості зустрітися з Путіним, але в тому разі, якщо зустріч допоможе покласти край війні в Україні.

Водночас політики з Лівої партії та "Альтернативи для Німеччини" закликали Мерца встановити контакт з главою РФ.

НімеччинаПутін
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