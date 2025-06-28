Сенат не підтримав резолюцію, що могла б заборонити Трампу атакувати Іран без дозволу Конгресу
Сенат США провалив голосування за резолюцію, яка могла б заборонити президенту Дональду Трампу будь-які воєнні дії проти Ірану в майбутньому без дозволу Конгресу.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill
Деталі: За резолюцію проголосували 47 сенаторів, ще 53 висловились проти. Для ухвалення резолюції потрібно 51 голос.
Сенатор Ренд Пол був єдиним законодавцем від Республіканської партії, який проголосував разом із демократами за резолюцію.
Сенатор-демократ Джон Феттерман, затятий прихильник Ізраїлю, проголосував проти разом із республіканцями.
Резолюція була підготовлена сенатором-демократом Тімом Кейном, який давно виступає за те, щоб Конгрес затверджував дозволи на ведення війни.
Пряма мова Кейна: "Я думаю, що події цього тижня показали, що війна – це занадто серйозна справа, щоб залишати її на розсуд однієї людини".
Деталі: Голосування відбулось менш ніж через тиждень після того, як Трамп віддав наказ про завдання ударів по об'єктах ядерної інфраструктури Ірану.
Передісторія:
- Раніше Трамп заявив, що "без сумніву" віддасть наказ про ще одне бомбардування ядерних обʼєктів Ірану, якщо вважатиме це необхідним.
- Водночас в Ірані закликали Трампа відмовитися "від неповажного і неприйнятного тону", якщо той хоче досягти угоди.