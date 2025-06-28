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Сенат не підтримав резолюцію, що могла б заборонити Трампу атакувати Іран без дозволу Конгресу

Ірина Кутєлєва, Ольга КацімонСубота, 28 червня 2025, 11:21
Сенат не підтримав резолюцію, що могла б заборонити Трампу атакувати Іран без дозволу Конгресу
Getty Images

Сенат США провалив голосування за резолюцію, яка могла б заборонити президенту Дональду Трампу будь-які воєнні дії проти Ірану в майбутньому без дозволу Конгресу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: За резолюцію проголосували 47 сенаторів, ще 53 висловились проти. Для ухвалення резолюції потрібно 51 голос.

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Сенатор Ренд Пол був єдиним законодавцем від Республіканської партії, який проголосував разом із демократами за резолюцію.

Сенатор-демократ Джон Феттерман, затятий прихильник Ізраїлю, проголосував проти разом із республіканцями.

Резолюція була підготовлена сенатором-демократом Тімом Кейном, який давно виступає за те, щоб Конгрес затверджував дозволи на ведення війни.

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Пряма мова Кейна: "Я думаю, що події цього тижня показали, що війна – це занадто серйозна справа, щоб залишати її на розсуд однієї людини".

Деталі: Голосування відбулось менш ніж через тиждень після того, як Трамп віддав наказ про завдання ударів по об'єктах ядерної інфраструктури Ірану.

Передісторія:

СШАТрампІран
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