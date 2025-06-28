Сенат не поддержал резолюцию, которая могла бы запретить Трампу атаковать Иран без разрешения Конгресса

Сенат США провалил голосование по резолюции, которая могла бы запретить президенту Дональду Трампу любые военные действия против Ирана в будущем без разрешения Конгресса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Детали: За резолюцию проголосовали 47 сенаторов, ещё 53 высказались против. Для принятия резолюции необходимо 51 голос.

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Сенатор Рэнд Пол был единственным законодателем от Республиканской партии, который проголосовал вместе с демократами за резолюцию.

Сенатор-демократ Джон Феттерман, ярый сторонник Израиля, проголосовал против вместе с республиканцами.

Резолюция была подготовлена сенатором-демократом Тимом Кейном, который давно выступает за то, чтобы Конгресс утверждал разрешения на ведение войны.

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Прямая речь Кейна: "Я считаю, что события этой недели показали: война - слишком серьёзное дело, чтобы оставлять её на усмотрение одного человека".

Детали: Голосование состоялось менее чем через неделю после того, как Трамп отдал приказ нанести удары по объектам ядерной инфраструктуры Ирана.

Предыстория: