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Естонія і Литва повідомили ООН про вихід із конвенції щодо заборони протипіхотних мін

Ірина Кутєлєва, Ольга КацімонСубота, 28 червня 2025, 12:41
Естонія і Литва повідомили ООН про вихід із конвенції щодо заборони протипіхотних мін
Getty Images

Естонія та Литва повідомили ООН про вихід з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Як зазначили в естонському Міністерстві закордонних справ, 27 червня країна передала ООН відповідні документи.

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Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна зазначив, що відповідне рішення обумовлено погіршенням ситуації з безпекою в регіоні у зв'язку з агресією Росії проти України і ґрунтується на вагомих міркуваннях національної безпеки.

За запевненнями міністра, навіть після виходу з конвенції Естонія буде як і раніше прихильна забезпеченню повного дотримання міжнародного гуманітарного права та захисту цивільного населення, а також продовжить підтримку проектів з гуманітарного розмінування та надання допомоги жертвам збройних конфліктів.

Своєю чергою в МЗС Литви також поінформували про передачу в ООН документів, які сповіщають про вихід з Оттавської конвенції.

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Дослівно із заяви МЗС Литви: "Денонсація Оттавської конвенції зміцнить ефект стримування щодо Росії та підвищить оборонний потенціал Збройних сил Литви. Денонсуючи Оттавську конвенцію, ми надсилаємо чіткий сигнал, що будемо захищати територію Литви та НАТО всіма можливими засобами".

Деталі:  Про своє суверенне рішення денонсувати Оттавську конвенцію Литва також повідомила всім державам, що є сторонами цієї конвенції.

Вихід з конвенції набирає чинності через шість місяців після подання відповідного офіційного повідомлення в ООН.

Передісторія:

ЕстоніяЛитваООН
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