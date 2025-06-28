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Эстония и Литва уведомили ООН о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин

Ирина Кутелева, Ольга КацимонСуббота, 28 июня 2025, 12:41
Эстония и Литва уведомили ООН о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин
Getty Images

Эстония и Литва уведомили ООН о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Как отметили в эстонском Министерстве иностранных дел, 27 июня страна передала ООН соответствующие документы.

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна отметил, что соответствующее решение обусловлено ухудшением ситуации с безопасностью в регионе в связи с агрессией России против Украины и основано на весомых соображениях национальной безопасности.

По заверениям министра, даже после выхода из конвенции Эстония будет по-прежнему привержена обеспечению полного соблюдения международного гуманитарного права и защиты гражданского населения, а также продолжит поддержку проектов по гуманитарному разминированию и оказанию помощи жертвам вооруженных конфликтов.

В свою очередь в МИД Литвы также сообщили о передаче в ООН документов, уведомляющих о выходе из Оттавской конвенции.

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Дословно из заявлении литовского МИД: "Денонсация Оттавской конвенции усилит эффект сдерживания в отношении России и повысит оборонный потенциал Вооруженных сил Литвы. Денонсируя Оттавскую конвенцию, мы посылаем четкий сигнал, что будем защищать территорию Литвы и НАТО всеми возможными средствами".

О своем суверенном решении денонсировать Оттавскую конвенцию Литва также сообщила всем государствам, являющимся сторонами этой конвенции.

Выход из конвенции вступает в силу через шесть месяцев после подачи соответствующего официального уведомления в ООН.

Предистория:

ЭстонияЛитваООН
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