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Труханов нахамив військовому, який спитав його про пам'ятник Пушкіну

Катерина ТищенкоСубота, 28 червня 2025, 13:54
Труханов нахамив військовому, який спитав його про пам'ятник Пушкіну
Труханов у розмові з Отковичем, скріншот відео

Колишній журналіст, військовослужбовець 122 бригади Мирослав Откович намагався спитати мера Одеси Геннадія Труханова про пам'ятник Олександру Пушкіну, але мер у відповідь запитав, чому той не в окопі.

Джерело: Откович у коментарі УП

Деталі: Військовий розповів, що 27 червня перебував в Одесі з метою налагодження взаємодії з місцевими волонтерами та сприяння обороноздатності підрозділу. Біля міської ради Одеси побачив вуличну виставку з уламками ракет та позначками ударів по кожному українському місту.

Пряма мова: "І на цьому фоні особливо цинічно виглядав пам’ятник Пушкіну. До слова, рішення про знесення цього адепта "русского мира" ухвалено давно, але досі не виконане.

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Тому я вирішив запитати про це мера Одеси Труханова. Він випадково опинився поруч, і я скористався цією нагодою. Ви можете бачити на відео, як я представився і поставив запитання. Те, що я почув від нього, було не вперше, але все одно неприємно вражає: "Пушкін ні до чого", а ідеологічні маркери держави-агресора Труханова не бентежать".

Деталі: Откович передав УП відео інциденту.

На ньому видно, як військовий запитує Труханова, чи влаштовує його пам'ятник "адепту русского мира" Пушкіну біля виставки про постраждалі українські міста.

Труханов відповів, що для нього це не "адепт русского мира" й запитав "А оперний театр для вас що?". Откович нагадав, що правитель РФ Володимир Путін вважає Одесу російським містом.

"Ви де працюєте? Що ви тут робите?… Чому ви не в окопах?", - запитав Труханов і звинуватив військового в тому, що він "розділяє суспільство".

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Передісторія:

  • Наприкінці вересня 2024 року Виконавчий комітет Одеської міської ради опублікував перелік з 19 архітектурних пам'яток, які планують демонтувати найближчим часом. Серед них об'єкти, які містять символіку російської імперської політики.
  • Серед них опинилися пам’ятники Максиму Горькому, Ісаку Бабелю, Чкалову й Висоцькому, декілька пам'ятників Пушкіну, стіна Чекістів та макети ордена Леніна.
  • Раніше, 20 вересня, Одеська міськрада й голова Одеської ОВА Олег Кіпер виголосили намір знести пам'ятник Пушкіну. Тоді повідомлялося, що для демонтажу пам'ятник на Думській площі міськрада має отримати відповідь від ЮНЕСКО.

ОдесаТруханов
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