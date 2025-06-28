Труханов нахамив військовому, який спитав його про пам'ятник Пушкіну

Колишній журналіст, військовослужбовець 122 бригади Мирослав Откович намагався спитати мера Одеси Геннадія Труханова про пам'ятник Олександру Пушкіну, але мер у відповідь запитав, чому той не в окопі.

Джерело: Откович у коментарі УП

Мирослав Откович намагається спитати Труханова про пам'ятник Пушкіну в Одесі. Відео надане УП pic.twitter.com/cmLiFcXYZk Реклама: June 28, 2025

Деталі: Військовий розповів, що 27 червня перебував в Одесі з метою налагодження взаємодії з місцевими волонтерами та сприяння обороноздатності підрозділу. Біля міської ради Одеси побачив вуличну виставку з уламками ракет та позначками ударів по кожному українському місту.

Пряма мова: "І на цьому фоні особливо цинічно виглядав пам’ятник Пушкіну. До слова, рішення про знесення цього адепта "русского мира" ухвалено давно, але досі не виконане.

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Тому я вирішив запитати про це мера Одеси Труханова. Він випадково опинився поруч, і я скористався цією нагодою. Ви можете бачити на відео, як я представився і поставив запитання. Те, що я почув від нього, було не вперше, але все одно неприємно вражає: "Пушкін ні до чого", а ідеологічні маркери держави-агресора Труханова не бентежать".

Деталі: Откович передав УП відео інциденту.

На ньому видно, як військовий запитує Труханова, чи влаштовує його пам'ятник "адепту русского мира" Пушкіну біля виставки про постраждалі українські міста.

Труханов відповів, що для нього це не "адепт русского мира" й запитав "А оперний театр для вас що?". Откович нагадав, що правитель РФ Володимир Путін вважає Одесу російським містом.

"Ви де працюєте? Що ви тут робите?… Чому ви не в окопах?", - запитав Труханов і звинуватив військового в тому, що він "розділяє суспільство".

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