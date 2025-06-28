Труханов нахамил военному, который спросил его о памятнике Пушкину

Бывший журналист, военнослужащий 122 бригады Мирослав Откович пытался спросить мэра Одессы Геннадия Труханова о памятнике Александру Пушкину, но мэр в ответ спросил, почему тот не в окопе.

Источник: Откович в комментарии УП

Мирослав Откович намагається спитати Труханова про пам'ятник Пушкіну в Одесі. Відео надане УП pic.twitter.com/cmLiFcXYZk Реклама: June 28, 2025

Детали: Военный рассказал, что 27 июня находился в Одессе с целью налаживания взаимодействия с местными волонтерами и содействия обороноспособности подразделения. Возле городского совета Одессы увидел уличную выставку с обломками ракет и отметками ударов по каждому украинскому городу.

Прямая речь: "И на этом фоне особенно цинично выглядел памятник Пушкину. К слову, решение о сносе этого адепта "русского мира" принято давно, но до сих пор не выполнено.

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Поэтому я решил спросить об этом мэра Одессы Труханова. Он случайно оказался рядом, и я воспользовался этой возможностью. Вы можете видеть на видео, как я представился и задал вопрос. То, что я услышал от него, было не впервые, но все равно неприятно поражает: "Пушкин ни к чему", а идеологические маркеры государства-агрессора Труханова не смущают".

Детали: Откович передал УП видео инцидента.

На нем видно, как военный спрашивает Труханова, устраивает ли его памятник "адепту русского мира" Пушкину возле выставки о пострадавших украинских городах.

Труханов ответил, что для него это не "адепт русского мира" и спросил "А оперный театр для вас что?". Откович напомнил, что правитель РФ Владимир Путин считает Одессу российским городом.

"Вы где работаете? Что вы здесь делаете?… Почему вы не в окопах?", — спросил Труханов и обвинил военного в том, что он "разделяет общество".

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