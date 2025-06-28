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Україну в неділю накриють короткочасні дощі та поривчастий вітер

Ольга КацімонСубота, 28 червня 2025, 15:51
Україну в неділю накриють короткочасні дощі та поривчастий вітер
Фото ілюстративне з pixabay.com

У неділю, 29 червня, в західних областях та на Лівобережжі України очікуються невеликі короткочасні дощі, а вночі на Сумщині та Полтавщині – помірні. На решті території буде сухо.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, а вдень майже по всій Україні, крім сходу, очікуються пориви 15-20 м/с.

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Вітер північно-західний, 7-12 м/с; вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°; вдень 21-26°, на Закарпатті до 29°.

У Києві 29 червня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.

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Також, у неділю вночі у більшості північних, центральних та південних областей та вдень в Україні, крім сходу, пориви вітру становитимуть 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту, зазначають метеорологи.

У понеділок, 30 червня, в Україні без опадів, лише у північно-східній частині вдень місцями невеликі короткочасні дощі.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, на півдні Одещини до 20°; вдень 21-26°, на Закарпатті та півдні країни місцями до 30°.

У Києві 30 червня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

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