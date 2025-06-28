В воскресенье Украину накроют кратковременные дожди и порывистый ветер

В воскресенье, 29 июня, в западных областях и на Левобережье Украины ожидаются небольшие кратковременные дожди, а ночью в Сумской и Полтавской областях - умеренные. На остальной территории будет сухо.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, а днём почти по всей Украине, кроме востока, ожидаются порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью 12-17°, днём 21-26°, в Закарпатье до 29°.

В Киеве 29 июня без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днём порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-15°, днём 23-25°.

Также в воскресенье ночью в большинстве северных, центральных и южных областей и днём по Украине, кроме востока, порывы ветра составят 15-20 м/с (I уровень опасности, жёлтый). По данным метеорологов, погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движении транспорта.

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В понедельник, 30 июня, в Украине без осадков, лишь в северо-восточной части днём местами небольшие кратковременные дожди.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днём местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17°, на юге Одесской области до 20°; днём 21-26°, в Закарпатье и на юге страны местами до 30°.

В Киеве 30 июня без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днём 21-23°.