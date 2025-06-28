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Ле Пен закликала соратників готуватися до можливих дострокових виборів у Франції

Марія Ємець, Ольга КацімонСубота, 28 червня 2025, 16:18
Ле Пен закликала соратників готуватися до можливих дострокових виборів у Франції
Getty Images

Неформальна лідерка французької правопопулістської партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен закликала своїх однопартійців готуватися до можливого сценарію дострокових парламентських виборів.

ДжерелоLe Figaro, пише "Європейська правда"

Деталі: Ле Пен закликала своїх соратників "не прокрастинувати" і готуватися до майбутніх електоральних баталій, зокрема сценарію розпуску парламенту та дострокових виборів.

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Пряма мова Ле Пен: "На мою думку, було би досить небезпечно переконувтати себе, що розпуску парламенту не буде. 

Формальний лідер "Національного об’єднання" Жордан Барделла своєю чергою додав, що нинішній уряд навряд чи протримається довго. 

Пряма мова Барделла: "Усі погоджуються з думкою, що цей уряд довго не протягне… бо на ньому вже стоїть клеймо неспроможності до дій".

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Передісторія:

  • "Нацоб’єднання" не планує підтримувати ініційований соціалістами вотум недовіри уряду Франсуа Байру, який ті внесли через невдачу з перемовинами щодо поправок до пенсійної реформи. Проте у партії дали зрозуміти, що не виключають голосування за недовіру уряду восени, коли почнуться перемовини про бюджет. 

Франція
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