Ле Пен закликала соратників готуватися до можливих дострокових виборів у Франції

Неформальна лідерка французької правопопулістської партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен закликала своїх однопартійців готуватися до можливого сценарію дострокових парламентських виборів.

Джерело: Le Figaro, пише "Європейська правда"

Деталі: Ле Пен закликала своїх соратників "не прокрастинувати" і готуватися до майбутніх електоральних баталій, зокрема сценарію розпуску парламенту та дострокових виборів.

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Пряма мова Ле Пен: "На мою думку, було би досить небезпечно переконувтати себе, що розпуску парламенту не буде.

Формальний лідер "Національного об’єднання" Жордан Барделла своєю чергою додав, що нинішній уряд навряд чи протримається довго.

Пряма мова Барделла: "Усі погоджуються з думкою, що цей уряд довго не протягне… бо на ньому вже стоїть клеймо неспроможності до дій".

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