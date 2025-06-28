Ле Пен призвала соратников готовиться к возможным досрочным выборам во Франции
Неформальная лидерка французской право-популистской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала своих однопартийцев готовиться к возможному сценарию досрочных парламентских выборов.
Источник: Le Figaro, пишет "Европейская правда"
Детали: Ле Пен призвала своих соратников "не прокрастинировать" и готовиться к будущим электоральным баталиям, в том числе к сценарию роспуска парламента и досрочных выборов.
Прямая речь Ле Пен: "На мой взгляд, было бы довольно опасно убеждать себя, что роспуска парламента не будет".
Формальный лидер "Национального объединения" Жордан Барделла, в свою очередь, добавил, что нынешнее правительство вряд ли продержится долго.
Прямая речь Барделла: "Все сходятся во мнении, что это правительство долго не протянет… потому что на нём уже стоит клеймо неспособности к действиям".
Предыстория:
- "Национальное объединение" не планирует поддерживать инициированный социалистами вотум недоверия правительству Франсуа Байру, который они внесли из-за неудачи переговоров по поправкам к пенсионной реформе. Однако в партии дали понять, что не исключают голосования за недоверие правительству осенью, когда начнутся переговоры о бюджете.