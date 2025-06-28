Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ле Пен призвала соратников готовиться к возможным досрочным выборам во Франции

Мария Емец, Ольга КацимонСуббота, 28 июня 2025, 16:18
Ле Пен призвала соратников готовиться к возможным досрочным выборам во Франции
Getty Images

Неформальная лидерка французской право-популистской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала своих однопартийцев готовиться к возможному сценарию досрочных парламентских выборов.

Источник:  Le Figaro, пишет "Европейская правда"

Детали: Ле Пен призвала своих соратников "не прокрастинировать" и готовиться к будущим электоральным баталиям, в том числе к сценарию роспуска парламента и досрочных выборов.

Реклама:

Прямая речь Ле Пен: "На мой взгляд, было бы довольно опасно убеждать себя, что роспуска парламента не будет".

Формальный лидер "Национального объединения" Жордан Барделла, в свою очередь, добавил, что нынешнее правительство вряд ли продержится долго.

Прямая речь Барделла: "Все сходятся во мнении, что это правительство долго не протянет… потому что на нём уже стоит клеймо неспособности к действиям".

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • "Национальное объединение" не планирует поддерживать инициированный социалистами вотум недоверия правительству Франсуа Байру, который они внесли из-за неудачи переговоров по поправкам к пенсионной реформе. Однако в партии дали понять, что не исключают голосования за недоверие правительству осенью, когда начнутся переговоры о бюджете.

Франция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Обновлено, фото, видеоВражеский дрон попал в 9-этажку в Одессе: возник пожар, 4 пострадавших
уточнено. фото, видеоНа окраине Житомира произошел взрыв: два человека погибли, 24 пострадавших
"Украинская правда" узнала, кто внес залог за Чернышова
фото, видеоПосле "референдума" у Орбана запустили новую рекламу с карикатурным Зеленским
За Чернышова внесли 120 миллионов залога
В Одесской области задержали командование батальона, которое разворовало почти 100 млн оборонных средств – СБУ
Все новости...
Франция
Франция инвестирует 717 миллионов евро в конкурента Starlink
Главы МИД Франции, Германии и Британии проведут переговоры с иранским министром – Reuters
Во Франции на фестивале анимационного кино отметили четыре украинских работы
Последние новости
06:56
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1000 российских оккупантов
06:02
фото, видеоИз атакованной российскими БпЛА многоэтажки в Одессе спасатели эвакуировали 50 человек
05:04
Возле Бали затонул паром, десятки человек пропали без вести
04:08
Каллас призвала Китай прекратить поддержку войны РФ против Украины
02:56
Обновлено, фото, видеоВражеский дрон попал в 9-этажку в Одессе: возник пожар, 4 пострадавших
02:12
Министр обороны Польши о поставках оружия Украине: Жаль, что американцы принимают такое решение
01:50
футболСемья Берлускони продала итальянскую "Монцу" американцам
01:38
В Пентагоне заявили, что предоставляют рекомендации Трампу по военной помощи Украине
01:04
Генштаб: На Покровском направлении защитники за сутки отминусовали более 120 оккупантов
00:22
видеоВ оккупированном Харцызске Донецкой области прогремел взрыв на складе боеприпасов – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: