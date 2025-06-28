Сили оборони 111 разів вступали у бій з окупантами

З початку доби 28 червня відбулося 111 бойових зіткнень між Силами оборони та російськими військами.

Джерело: Генштаб

Деталі: Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили сімнадцять штурмових дій окупантів.

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На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили шість атак у районах Вовчанська та Строївки, ще два бої тривають.

На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався витіснити підрозділи із займаних позицій у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю — наразі точиться бій.

На Лиманському напрямку ворог атакував шістнадцять разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Ямполівка, Греківка, Торське та у бік Серебрянки і Григорівки. Чотири боєзіткнення тривають. Від авіаудару КАБами постраждав населений пункт Підлиман.

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На Сіверському напрямку українські воїни успішно зупинили сім атак поблизу Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки. Ще один бій триває.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили три ворожі спроби просунутися вперед у районі Часового Яру та у напрямку Білої Гори.

Ворог вісім разів намагався вклинитися в оборону на Торецькому напрямку — у районах Курдюмівки, Торецька, Леонідівки та у бік Яблунівки.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив тридцять чотири штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка. Противник завдав авіаудару по Покровську.

На Новопавлівському напрямку оборонці зупинили дев’ять атак противника у районах населених пунктів Ялта, Запоріжжя, Дніпроенергія, Веселе та Шевченко, ще три боєзіткнення тривають. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Березове.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбивають наступ ворожих військ поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення — противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Кам’янське.