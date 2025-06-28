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Силы обороны 111 раз вступали в бой с оккупантами

Роман ПетренкоСуббота, 28 июня 2025, 23:50
Силы обороны 111 раз вступали в бой с оккупантами
фото: генштаб

С начала суток 28 июня произошло 111 боевых столкновений между Силами обороны и российскими войсками.

Источник: Генштаб

Детали: В частности, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили семнадцать штурмовых действий оккупантов.

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На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили шесть атак в районах Волчанска и Строевки, еще два боя продолжаются.

На Купянском направлении противник шесть раз пытался вытеснить подразделения с занимаемых позиций в районах Голубовки, Степовой Новоселовки и Зеленого Гая — сейчас идет бой.

На Лиманском направлении враг атаковал шестнадцать раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Зеленая Долина, Ямполевка, Грековка, Торское и в сторону Серебрянки и Григоровки. Четыре боестолкновения продолжаются. От авиаудара КАБами пострадал населенный пункт Подлиман.

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На Северском направлении украинские воины успешно остановили семь атак вблизи Григоровки, Верхнекаменского и в сторону Выемки. Еще одно сражение продолжается.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили три вражеские попытки продвинуться вперед в районе Часового Яра и в направлении Белой Горы.

Враг восемь раз пытался вклиниться в оборону на Торецком направлении — в районах Курдюмовки, Торецка, Леонидовки и в сторону Яблоновки.

В течение дня на Покровском направлении агрессор осуществил тридцать четыре штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Коптево, Проминь, Лисовка, Удачное, Котляровка, Орехово и Алексеевка. Противник нанес авиаудар по Покровску.

На Новопавловском направлении защитники остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Ялта, Запорожье, Днепроэнергия, Веселое и Шевченко, еще три боевых столкновения продолжаются. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Березовое.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отражают наступление вражеских войск вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение — противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Каменское.

Вооруженные силы
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