У Миколаєві, Запоріжжі, Львові, на Полтавщині пролунали вибухи

У ніч проти 29 червня в Миколаєві, Запоріжжі, Львові, на Полтавщині було чути звуки вибухів.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram, Повітряні сили, суспільний мовник "Суспільне", начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: О 1:31 Повітряні сили повідомили про "швидкісну ціль" курсом на Миколаїв.

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О 1:32 Сєнкевич інформував про вибухи в місті.

Місцеві ЗМІ повідомили про серію вибухів у Миколаєві.

Оновлено: Пізніше стало відомо про вибухи у Запоріжжі та Львові на тлі загрози російських БпЛА і ракет.

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Також вибухи лунали у Кременчуці Полтавської області.

Близько третьої години ночі повторні вибухи пролунали у Миколаєві та Львові.

Після третьої години ночі в Миколаєві знову лунали вибухи.

Після 3:30 "Суспільне" повідомило про звук вибуху в Полтаві та Львові.