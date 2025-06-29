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У Миколаєві, Запоріжжі, Львові, на Полтавщині пролунали вибухи

Ольга Глущенко Неділя, 29 червня 2025, 03:00
У Миколаєві, Запоріжжі, Львові, на Полтавщині пролунали вибухи
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: DEPOSITPHOTOS

У ніч проти 29 червня в Миколаєві, Запоріжжі, Львові, на Полтавщині було чути звуки вибухів.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram, Повітряні сили, суспільний мовник "Суспільне", начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: О 1:31 Повітряні сили повідомили про "швидкісну ціль" курсом на Миколаїв.

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О 1:32 Сєнкевич інформував про вибухи в місті.

Місцеві ЗМІ повідомили про серію вибухів у Миколаєві.

Оновлено: Пізніше стало відомо про вибухи у Запоріжжі та Львові на тлі загрози російських БпЛА і ракет.

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Також вибухи лунали у Кременчуці Полтавської області.

Близько третьої години ночі повторні вибухи пролунали у Миколаєві та Львові.

Після третьої години ночі в Миколаєві знову лунали вибухи.

Після 3:30 "Суспільне" повідомило про звук вибуху в Полтаві та Львові.

повітряна тривогавибухросійсько-українська війна
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