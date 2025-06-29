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В Николаеве, Запорожье, Львове, на Полтавщине прогремели взрывы

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 29 июня 2025, 03:00
В Николаеве, Запорожье, Львове, на Полтавщине прогремели взрывы
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: DEPOSITPHOTOS

В ночь на 29 июня в Николаеве, Запорожье, Львове, на Полтавщине были слышны звуки взрывов.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram, Воздушные силы, общественное вещание "Суспільне", начальник Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: В 1:31 Воздушные силы сообщили о "скоростной цели" курсом на Николаев.

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В 1:32 Сенкевич информировал о взрывах в городе.

Местные СМИ сообщили о серии взрывов в Николаеве.

Обновлено: Позже стало известно о взрывах в Запорожье и Львове на фоне угрозы российских БпЛА и ракет.

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Также взрывы раздавались в Кременчуге Полтавской области.

Около трех часов ночи повторные взрывы прогремели в Николаеве и Львове.

После трех часов ночи в Николаеве снова раздались взрывы.

После 3:30 "Суспільне" сообщило о звуке взрыва в Полтаве и Львове.

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