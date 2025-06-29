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ЗМІ: У Грузії вперше не зустріли з почесною вартою бійця, який воював на боці України

Марія Ємець, Роман ПетренкоНеділя, 29 червня 2025, 10:04
ЗМІ: У Грузії вперше не зустріли з почесною вартою бійця, який воював на боці України
эхо кавказа, скриншот

У Грузії вперше не відрядили почесну варту для зустрічі в аеропорту труни добровольця, якого привезли з України. 

Джерело:  "Ехо Кавказу", "Європейська правда"

Деталі: У суботу в Тбілісі привезли тіло грузинського добровольця, 55-річного Вано Надірадзе, який помер минулими вихідними – попередньо, внаслідок серцевого нападу. 

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Як зазначають, труну вперше не зустрічала в аеропорту почесна варта, як в інших випадках повернення загиблих в Україні грузинських добровольців. У Міноборони Грузії ще не надали коментарів з цього приводу. 

Труну Надірадзе зустрічала група родичів, друзів та інших небайдужих громадян, які знали про нього. 

Про Надірадзе пишуть, що він від початку повномасштабної війни захищав Україну у лавах підрозділу СБУ. Він також був медійною особою та активно розповідав грузинській аудиторії про події російсько-української війни. У Росії його заочно засудили до 14 років в’язниці за "найманство". 

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За даними грузинських ЗМІ, за час повномасштабної війни РФ проти України у лавах сил оборони України загинули понад 80 грузинів – тих, хто давно проживав в Україні та добровольців, які приїхали безпосередньо з початком війни. 

На початку року загинув грузинський боєць Каха Тілідзе. Наприкінці 2024 року на Курщині загинув доброволець Бадрі Кварацхелія.

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Грузіявійнавтрати у війні
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