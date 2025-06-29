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СМИ: В Грузии впервые не встретили с почетным караулом бойца, воевавшего на стороне Украины

Мария Емец, Роман ПетренкоВоскресенье, 29 июня 2025, 10:04
СМИ: В Грузии впервые не встретили с почетным караулом бойца, воевавшего на стороне Украины
эхо кавказа, скриншот

В Грузии впервые не отправили почетный караул для встречи в аэропорту гроба добровольца, которого привезли из Украины.

Источник: "Эхо Кавказа", "Европейская правда"

Детали: В субботу в Тбилиси привезли тело грузинского добровольца, 55-летнего Вано Надирадзе, который скончался в минувшие выходные – предварительно, в результате сердечного приступа.

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Как отмечают, гроб впервые не встречал в аэропорту почетный караул, как в других случаях возвращения погибших в Украине грузинских добровольцев. В Минобороны Грузии еще не предоставили комментариев по этому поводу.

Гроб Надирадзе встречали группа родственников, друзей и других неравнодушных граждан, которые знали о нем.

О Надирадзе пишут, что он с начала полномасштабной войны защищал Украину в рядах подразделения СБУ. Он также был медийной личностью и активно рассказывал грузинской аудитории о событиях российско-украинской войны. В России его заочно приговорили к 14 годам тюрьмы за "наемничество".

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По данным грузинских СМИ, за время полномасштабной войны РФ против Украины в рядах сил обороны Украины погибли более 80 грузин – тех, кто давно проживал в Украине, и добровольцев, которые приехали непосредственно с началом войны.

В начале года погиб грузинский боец Каха Тилидзе. В конце 2024 года на Курщине погиб доброволец Бадри Кварацхелия.

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Грузиявойнапотери в войне
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