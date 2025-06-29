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В Угорщині заявили про зняття санкцій США, які заважали росіянам розширити АЕС "Пакш"

Олег Павлюк, Ольга КацімонНеділя, 29 червня 2025, 14:49
В Угорщині заявили про зняття санкцій США, які заважали росіянам розширити АЕС Пакш
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (ліворуч) слухає міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто (праворуч) після переговорів у державній резиденції Ново-Огарьово 17 лютого 2016 року в Москві, Росія/Getty Images

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у неділю подякував США за скасування санкцій, що стримували розширення атомної електростанції "Пакш", проєкт якої реалізує "Росатом".

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на провладне інформагентство МТІ, яке наводить заяву Сійярто

Деталі: Глава угорського МЗС заявив, що за адміністрації Джо Байдена США ухвалили низку політичних рішень, які поставили Угорщину "в надзвичайно скрутне становище".

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Пряма мова Сійярто: "Одним із таких санкційних заходів вони намагалися унеможливити довгострокове безпечне енергопостачання Угорщини, ввівши обмеження щодо будівництва атомної електростанції в Пакші, які практично унеможливили продовження будівництва. На щастя, з січня в Білому домі в Вашингтоні перебуває президент, який вважає Угорщину своїм другом. У зв'язку з цим американський уряд скасував санкції, пов'язані з інвестиціями в атомну електростанцію в Пакші".

Деталі: Він подякував Трампу та республіканській адміністрації за те, що своїм рішенням вони "гарантують Угорщині безпечне енергопостачання в довгостроковій перспективі та збереження результатів зниження комунальних тарифів".

В останні дні публічно не повідомлялось про те, які саме санкції США були скасовані в контексті розширення угорської АЕС "Пакш".

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"Пакш" – єдина атомна електростанція Угорщини, термін експлуатації якої після модернізації було продовжено до 2030-х років.

Передісторія:

Угорщинасанкції
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