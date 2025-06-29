В Угорщині заявили про зняття санкцій США, які заважали росіянам розширити АЕС "Пакш"
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у неділю подякував США за скасування санкцій, що стримували розширення атомної електростанції "Пакш", проєкт якої реалізує "Росатом".
Джерело: "Європейська правда" із посиланням на провладне інформагентство МТІ, яке наводить заяву Сійярто
Деталі: Глава угорського МЗС заявив, що за адміністрації Джо Байдена США ухвалили низку політичних рішень, які поставили Угорщину "в надзвичайно скрутне становище".
Пряма мова Сійярто: "Одним із таких санкційних заходів вони намагалися унеможливити довгострокове безпечне енергопостачання Угорщини, ввівши обмеження щодо будівництва атомної електростанції в Пакші, які практично унеможливили продовження будівництва. На щастя, з січня в Білому домі в Вашингтоні перебуває президент, який вважає Угорщину своїм другом. У зв'язку з цим американський уряд скасував санкції, пов'язані з інвестиціями в атомну електростанцію в Пакші".
Деталі: Він подякував Трампу та республіканській адміністрації за те, що своїм рішенням вони "гарантують Угорщині безпечне енергопостачання в довгостроковій перспективі та збереження результатів зниження комунальних тарифів".
В останні дні публічно не повідомлялось про те, які саме санкції США були скасовані в контексті розширення угорської АЕС "Пакш".
"Пакш" – єдина атомна електростанція Угорщини, термін експлуатації якої після модернізації було продовжено до 2030-х років.
Передісторія:
- Розширення атомної електростанції "Пакш" – проєкт "Пакш ІІ" вартістю 12 мільярдів євро – здійснюється під керівництвом "Росатома" й фінансується переважно коштом російського державного кредиту.
- Саме цей проєкт є однією з причин, чому Угорщина активно виступає проти будь-яких санкцій проти ядерного сектора Росії.