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В Венгрии заявили о снятии санкций США, которые мешали россиянам расширить АЭС "Пакш"

Олег Павлюк, Ольга КацимонВоскресенье, 29 июня 2025, 14:49
В Венгрии заявили о снятии санкций США, которые мешали россиянам расширить АЭС Пакш
Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) слушает министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто (справа) после переговоров в государственной резиденции Ново-Огарёво 17 февраля 2016 года в Москве, Россия/Getty Images

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в воскресенье поблагодарил США за отмену санкций, которые сдерживали расширение атомной электростанции "Пакш", проект которой реализует "Росатом".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на провластное информагентство МТІ, которое приводит заявление Сийярто

Детали: Глава венгерского МИД заявил, что при администрации Джо Байдена США приняли ряд политических решений, которые поставили Венгрию "в чрезвычайно затруднительное положение".

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Прямая речь Сийярто: "Одной из таких санкционных мер они пытались сделать невозможным долгосрочное безопасное энергоснабжение Венгрии, введя ограничения на строительство атомной электростанции в Пакше, которые фактически свели к нулю возможность продолжения строительства. К счастью, с января в Белом доме в Вашингтоне находится президент, который считает Венгрию своим другом. В связи с этим американское правительство отменило санкции, связанные с инвестициями в атомную электростанцию в Пакше".

Детали: Он поблагодарил Трампа и республиканскую администрацию за то, что своим решением они "гарантируют Венгрии безопасное энергоснабжение в долгосрочной перспективе и сохранение результатов снижения коммунальных тарифов".

В последние дни публично не сообщалось, какие именно санкции США были сняты в контексте расширения венгерской АЭС "Пакш".

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"Пакш" - единственная атомная электростанция Венгрии, срок эксплуатации которой после модернизации был продлён до 2030-х годов.

Предыстория:

  • Расширение атомной электростанции "Пакш" – проект "Пакш II" стоимостью 12 миллиардов евро – осуществляется под руководством "Росатома" и финансируется преимущественно за счет российского государственного кредита.
  • Именно этот проект является одной из причин, почему Венгрия активно выступает против любых санкций против ядерного сектора России.

Венгриясанкции
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