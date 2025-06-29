В Венгрии заявили о снятии санкций США, которые мешали россиянам расширить АЭС "Пакш"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в воскресенье поблагодарил США за отмену санкций, которые сдерживали расширение атомной электростанции "Пакш", проект которой реализует "Росатом".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на провластное информагентство МТІ, которое приводит заявление Сийярто
Детали: Глава венгерского МИД заявил, что при администрации Джо Байдена США приняли ряд политических решений, которые поставили Венгрию "в чрезвычайно затруднительное положение".
Прямая речь Сийярто: "Одной из таких санкционных мер они пытались сделать невозможным долгосрочное безопасное энергоснабжение Венгрии, введя ограничения на строительство атомной электростанции в Пакше, которые фактически свели к нулю возможность продолжения строительства. К счастью, с января в Белом доме в Вашингтоне находится президент, который считает Венгрию своим другом. В связи с этим американское правительство отменило санкции, связанные с инвестициями в атомную электростанцию в Пакше".
Детали: Он поблагодарил Трампа и республиканскую администрацию за то, что своим решением они "гарантируют Венгрии безопасное энергоснабжение в долгосрочной перспективе и сохранение результатов снижения коммунальных тарифов".
В последние дни публично не сообщалось, какие именно санкции США были сняты в контексте расширения венгерской АЭС "Пакш".
"Пакш" - единственная атомная электростанция Венгрии, срок эксплуатации которой после модернизации был продлён до 2030-х годов.
Предыстория:
- Расширение атомной электростанции "Пакш" – проект "Пакш II" стоимостью 12 миллиардов евро – осуществляется под руководством "Росатома" и финансируется преимущественно за счет российского государственного кредита.
- Именно этот проект является одной из причин, почему Венгрия активно выступает против любых санкций против ядерного сектора России.