Чехія перешкодила замаху Китаю на віцепрезидентку Тайваню у 2024 році

Чеська розвідка цього тижня повідомила, що зірвала замах на колишню віцепрезидентку Тайваню Сяо Бі-хім під час її візиту до Чехії у березні 2024 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію агентства AFP

Деталі: Речник чеської військової розвідки Ян Пейсек заявив AFP у неділю, що Сяо була мішенню "осіб, легалізованих на дипломатичних посадах у китайському посольстві в Празі".

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Він сказав, що вони стежили за нею і збирали інформацію про програму Сяо та її зустрічі з чеськими посадовцями.

Пряма мова Пейсека: "Ми навіть зафіксували спроби китайської цивільної розвідки створити умови для демонстративних дій проти людини, яка перебуває під захистом, які, однак, не вийшли за межі підготовчого етапу".

Деталі: Згідно з повідомленням військової розвідки Чехії, агенти китайського посольства планували влаштувати наїзд на кортеж, яким віцепрезидентка Тайваню пересувалась під час візиту до Праги.

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Сама Сяо, реагуючи на інформацію про спробу її замаху, заявила, що "незаконні дії" Комуністичної партії Китаю її не залякають і вона "продовжуватиме відстоювати інтереси Тайваню в міжнародному співтоваристві".

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