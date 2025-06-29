Чехия предотвратила покушение Китая на вице-президента Тайваня в 2024 году

Чешская разведка на этой неделе сообщила, что сорвала покушение на бывшую вице-президента Тайваня Сяо Би-хим во время её визита в Чехию в марте 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию агентства AFP

Детали: Пресс-секретарь чешской военной разведки Ян Пейсек заявил AFP в воскресенье, что Сяо была целью "лиц, легализованных на дипломатических должностях в китайском посольстве в Праге".

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По его словам, они следили за ней и собирали информацию о программе Сяо и её встречах с чешскими должностными лицами.

Прямая речь Пейсека: "Мы даже зафиксировали попытки китайской гражданской разведки создать условия для демонстративных действий против лица, находящегося под охраной, которые, однако, не вышли за рамки подготовительного этапа".

Детали: Согласно данным военной разведки Чехии, агенты китайского посольства планировали устроить наезд на кортеж, в котором вице-президент Тайваня передвигалась во время визита в Прагу.

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Сама Сяо, реагируя на информацию о попытке покушения, заявила, что "незаконные действия" Коммунистической партии Китая её не запугают и что она "продолжит отстаивать интересы Тайваня в международном сообществе".

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