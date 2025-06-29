Чехия предотвратила покушение Китая на вице-президента Тайваня в 2024 году
Чешская разведка на этой неделе сообщила, что сорвала покушение на бывшую вице-президента Тайваня Сяо Би-хим во время её визита в Чехию в марте 2024 года.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию агентства AFP
Детали: Пресс-секретарь чешской военной разведки Ян Пейсек заявил AFP в воскресенье, что Сяо была целью "лиц, легализованных на дипломатических должностях в китайском посольстве в Праге".
По его словам, они следили за ней и собирали информацию о программе Сяо и её встречах с чешскими должностными лицами.
Прямая речь Пейсека: "Мы даже зафиксировали попытки китайской гражданской разведки создать условия для демонстративных действий против лица, находящегося под охраной, которые, однако, не вышли за рамки подготовительного этапа".
Детали: Согласно данным военной разведки Чехии, агенты китайского посольства планировали устроить наезд на кортеж, в котором вице-президент Тайваня передвигалась во время визита в Прагу.
Сама Сяо, реагируя на информацию о попытке покушения, заявила, что "незаконные действия" Коммунистической партии Китая её не запугают и что она "продолжит отстаивать интересы Тайваня в международном сообществе".
Предыстория:
- Чехия, как и большинство стран, не имеет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но поддерживает прочные неформальные контакты. Тайваньские высокотехнологичные компании также являются значительными инвесторами в Чешской Республике.
- В 2023 году правительства Чехии и Тайваня договорились о сотрудничестве в восстановлении Украины.