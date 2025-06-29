Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чехия предотвратила покушение Китая на вице-президента Тайваня в 2024 году

Олег Павлюк, Ольга КацимонВоскресенье, 29 июня 2025, 16:36
Чехия предотвратила покушение Китая на вице-президента Тайваня в 2024 году
Бывшая вице-президентка Тайваня Сяо Би-хим/Х

Чешская разведка на этой неделе сообщила, что сорвала покушение на бывшую вице-президента Тайваня Сяо Би-хим во время её визита в Чехию в марте 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию агентства AFP

Детали: Пресс-секретарь чешской военной разведки Ян Пейсек заявил AFP в воскресенье, что Сяо была целью "лиц, легализованных на дипломатических должностях в китайском посольстве в Праге".

Реклама:

По его словам, они следили за ней и собирали информацию о программе Сяо и её встречах с чешскими должностными лицами.

Прямая речь Пейсека: "Мы даже зафиксировали попытки китайской гражданской разведки создать условия для демонстративных действий против лица, находящегося под охраной, которые, однако, не вышли за рамки подготовительного этапа".

Детали: Согласно данным военной разведки Чехии, агенты китайского посольства планировали устроить наезд на кортеж, в котором вице-президент Тайваня передвигалась во время визита в Прагу.

РЕКЛАМА:

Сама Сяо, реагируя на информацию о попытке покушения, заявила, что "незаконные действия" Коммунистической партии Китая её не запугают и что она "продолжит отстаивать интересы Тайваня в международном сообществе".

Предыстория:

ЧехияКитайразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генштаб: Украинские дроны поразили предприятие по производству "Шахедов" под Москвой
В результате российской атаки на Киев поврежден консульский отдел посольства Польши
"Выпал из окна": в России умер вице-президент "Транснефти"
После массированной атаки РФ воздух в Киеве очень загрязненный
Воздушные силы обезвредили 478 целей из 550 дронов и ракет, которыми атаковала Россия
Россия стала первой страной, признавшей режим Талибана
Все новости...
Чехия
Прага планирует продолжить "Чешскую инициативу" по поставке боеприпасов Украине на 2026 год
Павел: Европе нужно время и поддержка США для сдерживания РФ, а не давление "до обрыва"
Павел: Надо сделать все, чтобы война в Украине закончилась и не дошла до Чехии
Последние новости
13:18
ЕС выделил 76 миллионов евро на строительство евроколеи до Львова
13:02
Электромобили охватили 96,9% авторынка Норвегии в июне 2025 года
12:58
теннисНа Уимблдоне собирают средства для фонда Елены Балтачи. Елена родилась в Киеве, ее судьба сложилась трагически
12:41
Макрон и Трамп говорили вечером 3 июля – среди тем была Украина
12:40
фото, видео, дополнено Ночной ракетно-дроновый удар: в Киеве тушат пожары, пострадали 26 человек
12:36
ОГП: Двое братьев наладили незаконную схему перевода военных из боевых частей в тыл
12:35
Минобороны кодифицировало новый дрон R-34-T с лазерным наведением для боеприпасов
12:33
Выпускников украинских медицинских вузов впервые распределили на обучение в интернатуре по рейтингу
12:33
Из-за жары потребление электроэнергии в Украине возросло
12:20
Оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры в Кривом Роге: бушует пожар, 3 пострадавших
Все новости...
Реклама:
Реклама: