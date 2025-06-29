У понеділок в Україні невеликі дощі та грози, на півдні та Закарпатті до 30°

У понеділок 30 червня в Україні місцями очікуються невеликі короткочасні дощі та грози, температура вдень переважно до 25°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: В Україні місцями невеликі короткочасні дощі, грози; вночі у більшості південних, вдень у більшості західних та східних областей без опадів.

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Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 20-25°, на півдні країни та Закарпатті до 30°.

У Києві та області місцями невеликий короткочасний дощ, по області грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень по області місцями пориви 15-18 м/с.

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Температура вночі 13-18°, вдень 20-25°; у Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°.