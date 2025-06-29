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В понедельник в Украине небольшие дожди и грозы, на юге и в Закарпатье до 30°

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 июня 2025, 16:48
В понедельник в Украине небольшие дожди и грозы, на юге и в Закарпатье до 30°
иллюстративное фото Pixabay

В понедельник, 30 июня, в Украине местами ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы, температура днем преимущественно до 25°.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

 

Детали: В Украине местами небольшие кратковременные дожди, грозы; ночью в большинстве южных, днем в большинстве западных и восточных областей без осадков.

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Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в северной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 20-25°, на юге страны и в Закарпатье до 30°.

В Киеве и области местами небольшой кратковременный дождь, по области грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем по области местами порывы 15-18 м/с.

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Температура ночью 13-18°, днем 20-25°; в Киеве ночью 14-16°, днем 21-23°.

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