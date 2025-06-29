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Між Азербайджаном і Росією виник скандал після смерті затриманих у Єкатеринбурзі

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоНеділя, 29 червня 2025, 17:20
Між Азербайджаном і Росією виник скандал після смерті затриманих у Єкатеринбурзі
прапор Азербайджану, фото LightRocket via Getty Images

Влада Азербайджану виступила з критикою Росії після облави силовиків РФ у Єкатеринбурзі, внаслідок якої загинули кілька уродженців Азербайджану та десятки були затримані.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російські ЗМІ та МЗС Азербайджану

Деталі: За повідомленнями російських ЗМІ, у пʼятницю в Єкатеринбурзі затримали понад 50 уродженців Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою про вбивство Юніса Пашаєва у 2001 році.

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Головні підозрювані у справі – брати Гусейн і Зіяддін Сафарові – невдовзі після затримання померли; російські силовики заявляли, що їм стало зле.

Наступного дня Міністерство закордонних справ Азербайджану повідомило про виклик посла Росії Петра Волокових, якому висловили "рішучий протест" у звʼязку із затриманням азербайджанців у Єкатеринбурзі.

Азербайджанська сторона підкреслила, що під час затримання двоє її громадян "були жорстоко вбиті", кілька людей "отримали важкі поранення", а дев'ять людей були заарештовані.

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У неділю стало відомо про скасування в Азербайджані всіх культурних заходів, запланованих до проведення "російськими державними та приватними установами".

Крім того, візит парламентської делегації Азербайджану до Москви також був скасований через "демонстративні, цілеспрямовані вбивства і акти насильства на етнічному ґрунті, скоєні правоохоронними органами Російської Федерації проти азербайджанців в Єкатеринбурзі без суду і слідства".

Що передувало: У червні Міністерство закордонних справ Азербайджану обурилось заяві помічника господаря Кремля Володимира Мединського, який згадав Нагірний Карабах, говорячи про розв’язану РФ війну проти України.

Перед тим влада Азербайджану вирішила закрити "Російський дім" у Баку через порушення законодавства.

АзербайджанРосія
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