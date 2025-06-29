Между Азербайджаном и Россией возник скандал после смерти задержанных в Екатеринбурге

Власти Азербайджана выступили с критикой России после облавы силовиков РФ в Екатеринбурге, в результате которой погибли несколько уроженцев Азербайджана и десятки были задержаны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российские СМИ и МИД Азербайджана

Детали: По сообщениям российских СМИ, в пятницу в Екатеринбурге задержали более 50 уроженцев Азербайджана по нераскрытому уголовному делу об убийстве Юниса Пашаева в 2001 году.

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Главные подозреваемые по делу – братья Гусейн и Зияддин Сафаровы – вскоре после задержания скончались; российские силовики заявили, что им стало плохо.

На следующий день Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило о вызове посла России Петра Волоковых, которому выразили "решительный протест" в связи с задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге.

Азербайджанская сторона подчеркнула, что во время задержания двое ее граждан "были жестоко убиты", несколько человек "получили тяжелые ранения", а девять человек были арестованы.

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В воскресенье стало известно об отмене в Азербайджане всех культурных мероприятий, запланированных к проведению "российскими государственными и частными учреждениями".

Кроме того, визит парламентской делегации Азербайджана в Москву также был отменен из-за "демонстративных, целенаправленных убийств и актов насилия на этнической почве, совершенных правоохранительными органами Российской Федерации против азербайджанцев в Екатеринбурге без суда и следствия".

Что предшествовало: В июне Министерство иностранных дел Азербайджана возмутилось заявлением помощника хозяина Кремля Владимира Мединского, который упомянул Нагорный Карабах, говоря о развязанной РФ войне против Украины.

Перед этим власти Азербайджана решили закрыть "Русский дом" в Баку из-за нарушения законодательства.