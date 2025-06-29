Мешканець Харкова знайшов на городі ворожий БпЛА, який не здетонував
Неділя, 29 червня 2025, 21:31
У Харкові на власному городі місцевий мешканець виявив ворожий БпЛА типу "Молнія-2", який не здетонував.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова: "У Харкові власником приватного домоволодіння на огороді було виявлено ворожий БпЛА типу "Молнія-2", який не здетонував.
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Вибухотехніки ДСНС знешкодили небезпечну знахідку".
Деталі: Синєгубов додав, що пошкоджень та постраждалих немає.