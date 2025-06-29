Мешканець Харкова знайшов на городі ворожий БпЛА, який не здетонував

У Харкові на власному городі місцевий мешканець виявив ворожий БпЛА типу "Молнія-2", який не здетонував.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "У Харкові власником приватного домоволодіння на огороді було виявлено ворожий БпЛА типу "Молнія-2", який не здетонував.

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Вибухотехніки ДСНС знешкодили небезпечну знахідку".

Деталі: Синєгубов додав, що пошкоджень та постраждалих немає.