Житель Харькова нашел на огороде вражеский БпЛА, который не взорвался

В Харькове на собственном огороде местный житель обнаружил вражеский БпЛА типа "Молния-2", который не взорвался.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "В Харькове владельцем частного домовладения на огороде был обнаружен вражеский БпЛА типа "Молния-2", который не взорвался.

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Взрывотехники ГСЧС обезвредили опасную находку".

Детали: Синегубов добавил, что повреждений и пострадавших нет.