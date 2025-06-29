Житель Харькова нашел на огороде вражеский БпЛА, который не взорвался
Воскресенье, 29 июня 2025, 21:31
В Харькове на собственном огороде местный житель обнаружил вражеский БпЛА типа "Молния-2", который не взорвался.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "В Харькове владельцем частного домовладения на огороде был обнаружен вражеский БпЛА типа "Молния-2", который не взорвался.
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Взрывотехники ГСЧС обезвредили опасную находку".
Детали: Синегубов добавил, что повреждений и пострадавших нет.