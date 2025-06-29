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Житель Харькова нашел на огороде вражеский БпЛА, который не взорвался

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 июня 2025, 21:31
Житель Харькова нашел на огороде вражеский БпЛА, который не взорвался
иллюстративное фото: дрон "Молния-2", источник: Сергей Флеш в Facebook

В Харькове на собственном огороде местный житель обнаружил вражеский БпЛА типа "Молния-2", который не взорвался.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "В Харькове владельцем частного домовладения на огороде был обнаружен вражеский БпЛА типа "Молния-2", который не взорвался.

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Взрывотехники ГСЧС обезвредили опасную находку".

Детали: Синегубов добавил, что повреждений и пострадавших нет.

Харьковбеспилотники
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