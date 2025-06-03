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Росіяни окупували Костянтинівку на Сумщині: під загрозою сусідні села – DeepState

Іван Д'яконовВівторок, 3 червня 2025, 01:06
Росіяни окупували Костянтинівку на Сумщині: під загрозою сусідні села – DeepState
мапа: DeepState

У ніч на 3 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські окупаційні війська захопили Костянтинівку на півночі Сумської області. Уточнюється ситуація щодо ще трьох населених пунктів – Кіндратівки, Водолаги та Олексіївки, які потенційно могли перейти під контроль ворога.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ситуація на півночі Сумщини продовжує ускладнюватися за рахунок постійного тиску ворога і великої кількості піхоти. Наші бійці відзначають, що після ураження скупчення противника, їм вдається дуже швидко набігти новою пачкою і ледь вдається встигати знищувати цю орду".

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Деталі: За інформацією DeepState, російські окупанти захопили село Костянтинівка.

У Кіндратівці зафіксована присутність російської піхоти. Попри зусилля українських військових, через чисельну перевагу утримати населений пункт стає дедалі складніше.

В Олексіївці ворога вдалося зупинити на північних околицях, але противник не припиняє штурмів, використовуючи тактику постійного "рашу", тож там йдуть важкі бої.

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Дослівно: "Одночасно з цим, противник підбирається з різних сторін до Яблунівки і пробує "залітати" в Юнаківку, що дається їм важко, бо частину села, куди вони залазять, вони зруйнували і їм немає де закріплятися". 

Деталі: Аналітики наголошують, що основну ставку окупанти роблять на просування в напрямку населеного пункту Хотінь, куди вони стягнули велику кількість своєї піхоти. 

DeepState зазначає, що шлях на Хотінь має менше природних перешкод, а її захоплення може дати росіянам змогу завдавати ударів FPV-дронами безпосередньо по місту Суми, яке розташоване всього за 20–25 км.

"В додаток північ Сумщини всіяна висотами, що надає сприятливу обстановку для цих польотів", – зауважили аналітики. 

Передісторія:

  • 1 червня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив, що російська армія продовжує тиснути у Сумській області, розширюючи територію для заходу своїх військ. 
  • За його словами, штурмові групи окупанта на квадроциклах або мотоциклах намагаються максимально глибоко заїхати на українську територію, очікувати підкріплення та атакувати позиції Сил оборони України.
  • У ніч проти 1 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію села Володимирівка Сумської області.

окупаціяСумська область
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