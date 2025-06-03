Росіяни окупували Костянтинівку на Сумщині: під загрозою сусідні села – DeepState
У ніч на 3 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські окупаційні війська захопили Костянтинівку на півночі Сумської області. Уточнюється ситуація щодо ще трьох населених пунктів – Кіндратівки, Водолаги та Олексіївки, які потенційно могли перейти під контроль ворога.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Ситуація на півночі Сумщини продовжує ускладнюватися за рахунок постійного тиску ворога і великої кількості піхоти. Наші бійці відзначають, що після ураження скупчення противника, їм вдається дуже швидко набігти новою пачкою і ледь вдається встигати знищувати цю орду".
Деталі: За інформацією DeepState, російські окупанти захопили село Костянтинівка.
У Кіндратівці зафіксована присутність російської піхоти. Попри зусилля українських військових, через чисельну перевагу утримати населений пункт стає дедалі складніше.
В Олексіївці ворога вдалося зупинити на північних околицях, але противник не припиняє штурмів, використовуючи тактику постійного "рашу", тож там йдуть важкі бої.
Дослівно: "Одночасно з цим, противник підбирається з різних сторін до Яблунівки і пробує "залітати" в Юнаківку, що дається їм важко, бо частину села, куди вони залазять, вони зруйнували і їм немає де закріплятися".
Деталі: Аналітики наголошують, що основну ставку окупанти роблять на просування в напрямку населеного пункту Хотінь, куди вони стягнули велику кількість своєї піхоти.
DeepState зазначає, що шлях на Хотінь має менше природних перешкод, а її захоплення може дати росіянам змогу завдавати ударів FPV-дронами безпосередньо по місту Суми, яке розташоване всього за 20–25 км.
"В додаток північ Сумщини всіяна висотами, що надає сприятливу обстановку для цих польотів", – зауважили аналітики.
Передісторія:
- 1 червня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив, що російська армія продовжує тиснути у Сумській області, розширюючи територію для заходу своїх військ.
- За його словами, штурмові групи окупанта на квадроциклах або мотоциклах намагаються максимально глибоко заїхати на українську територію, очікувати підкріплення та атакувати позиції Сил оборони України.
- У ніч проти 1 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію села Володимирівка Сумської області.