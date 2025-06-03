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Велика Британія інвестує $2,7 мільярда у дрони, спираючись на досвід війни в Україні

Іван Д'яконовВівторок, 3 червня 2025, 04:24
Велика Британія інвестує $2,7 мільярда у дрони, спираючись на досвід війни в Україні
Кір Стармер оглядає новий автономний дрон StormShroud. Фото: Getty Images

Велика Британія витратить 2 мільярди фунтів стерлінгів (близько 2,7 млрд доларів – ред.) на розвиток безпілотних технологій, орієнтуючись на тактику, випробувану під час війни в Україні.

Джерело: The Guardian з посиланням на стратегічний оборонний огляд, оприлюднений британським урядом

Деталі: У документі зазначається, що Велика Британія робить ставку на дрони як ключовий компонент майбутніх воєнних дій. Зокрема, інвестиції охоплюватимуть як дешеві одноразові ударні дрони, так і дорожчі багаторазові системи. Також буде створено національний центр безпілотників – платформу для обміну досвідом, координації та розвитку інновацій у сфері автономних систем.

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Цей крок є прямою відповіддю на зміни у характері сучасної війни, продемонстровані під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Саме там дрони перетворилися на критично важливий інструмент ведення бойових дій, що, за оцінками, спричиняє до 70% втрат на фронті.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що армія стане "в десять разів більш смертоносною" завдяки поєднанню новітніх технологій із класичними елементами збройних сил. Йдеться зокрема про синергію дронів, штучного інтелекту, бронетехніки та артилерії.

Прем’єр-міністр Кір Стармер наголосив, що реформа сектору оборони є головним національним пріоритетом і що уряд обирає курс на "боєготовність" у відповідь на зростаючі загрози у світі.

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