Ігнат розповів, скільки ракет випустила по Україні стратегічна авіація РФ за час великої війни

Від початку повномасштабної війни проти України, з лютого 2022 року, літаки російської стратегічної авіації випустили по Україні 2437 крилатих ракет, протиповітряній обороні вдалося збити 1916 із них.

Джерело: начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "З перших днів повномасштабного вторгнення противник застосовував літаки-носії стратегічної авіації (Ту-95 та Ту-160)…

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За даними, які я підготував спеціально для "Української правди", з цих носіїв противник застосував по Україні 2437 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55 від початку повномасштабного вторгнення. З них було збито 1916. Це результат справді ефективної роботи протиповітряної оборони, усіх Сил оборони саме по крилатих ракетах. Водночас немала кількість – приблизно 500 – долетіли до цілей або не були збиті".

Деталі: Стосовно операції СБУ "Павутина" з ураження російських літаків стратегічної авіації Ігнат зазначив наступне: за даними Служби безпеки України, пошкоджено понад 40 бортів. Мова йде про різні типи пошкоджень: є вщент згорілі літаки, є пошкоджені назавжди, можуть бути і пошкоджені, які підлягають відновленню. Тривалий час вони (літаки, які зазнали ураження) не зможуть виконувати завдання, а саме – терористичні акти по території України.

Водночас офіцер наголосив, що Росія має ще достатньо засобів для ураження і закликав зберігати пильність.

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"Були знищені далеко не всі літаки російської стратегічної авіації. Тому і Силам оборони, і Повітряним силам треба бути максимально обережними. І, звісно, нашим громадянам", додав речник ПС.

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