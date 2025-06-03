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Ігнат розповів, скільки ракет випустила по Україні стратегічна авіація РФ за час великої війни

Українська правда, Валентина РоманенкоВівторок, 3 червня 2025, 13:31
Ігнат розповів, скільки ракет випустила по Україні стратегічна авіація РФ за час великої війни
російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-160. ілюстративне фото

Від початку повномасштабної війни проти України, з лютого 2022 року, літаки російської стратегічної авіації випустили по Україні 2437 крилатих ракет, протиповітряній обороні вдалося збити 1916 із них.

Джерело: начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "З перших днів повномасштабного вторгнення противник застосовував літаки-носії стратегічної авіації (Ту-95 та Ту-160)…

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За даними, які я підготував спеціально для "Української правди", з цих носіїв противник застосував по Україні 2437 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55 від початку повномасштабного вторгнення. З них було збито 1916. Це результат справді ефективної роботи протиповітряної оборони, усіх Сил оборони саме по крилатих ракетах. Водночас немала кількість – приблизно 500 – долетіли до цілей або не були збиті".

Деталі: Стосовно операції СБУ "Павутина" з ураження російських літаків стратегічної авіації Ігнат зазначив наступне: за даними Служби безпеки України, пошкоджено понад 40 бортів. Мова йде про різні типи пошкоджень: є вщент згорілі літаки, є пошкоджені назавжди, можуть бути і пошкоджені, які підлягають відновленню. Тривалий час вони (літаки, які зазнали ураження) не зможуть виконувати завдання, а саме – терористичні акти по території України.

Водночас офіцер наголосив, що Росія має ще достатньо засобів для ураження і закликав зберігати пильність.

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"Були знищені далеко не всі літаки російської стратегічної авіації. Тому і Силам оборони, і Повітряним силам треба бути максимально обережними. І, звісно, нашим громадянам", додав речник ПС.

Передісторія:

  • 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", у результаті якої були уражені літаки стратегічної авіації на 4-х російських аеродромах.
  • Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що загалом йдеться про "ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ".
  • В СБУ офіційно стверджують, що внаслідок ударів FPV-дронами було уражено 41 ворожий літак стратегічної авіації, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад $7 млрд.

Повітряні сили ЗСУракетний ударвійнаРосія
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