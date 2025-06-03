Тривалий час вони не зможуть виконувати завдання – Ігнат про наслідки атаки СБУ на аеродроми РФ

1 червня 2025-го стало чорним днем російської авіації. 117 FPV-дронів Служби безпеки України, керовані 117-ма пілотами, атакували 4 російські стратегічні аеродроми.

Відповідно до повідомлень СБУ, 41 літак противника зазнав різного ступеня пошкоджень (наразі немає підтверджень цієї цифри з незалежних джерел чи сервісів супутникових знімків).

За даними СБУ, 13 з них згоріли.

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У будь-якому разі в осяжній перспективі Росія не зможе володіти таким самим авіапарком, який у неї був до 1 червня цього року.

Уражені дронами СБУ російські стратегічні літаки 2437 разів атакували Україну крилатими ракетами Х-101, Х-555, Х-55, – підрахував для "Української правди" полковник Юрій Ігнат, який очолює комунікації Повітряних сил ЗСУ. Щонайменше 500 ракет з цих носіїв, за його даними, долетіли до цілей.

Голова СБУ Василь Малюк, який керував операцією під кодовою назвою "Павутина", заявляє про ураження 34% російської стратегічної авіації.

Чи зменшить це кількість повітряних атак, якими Росія тероризує українців від початку повномасштабного вторгнення?

В інтерв'ю УП Юрій Ігнат розповідає про те, що означає для України операція "Павутина", як армія відповідає на нарощування та модернізацію противником "шахедів", про ідеальну зброю проти них, а також про наймасштабнішу в кількісному вимірі російську повітряну атаку.

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"Тривалий час літаки не зможуть виконувати завдання, а саме терористичні акти по території нашої держави"

– Що означає український удар по російських стратегічних аеродромах, окрім того, що це подія з величезним wow-ефектом? Знищення крейсера "Москва" зрештою призвело до того, що Росія передислокувала Чорноморський флот із Севастополя в тісну бухту Новоросійська, а така компонента як російський флот у нинішній війні практично не задіяна. Чи можна розраховувати на подібний ефект після української атаки по російських стратегічних аеродромах?

– Усе відбувається вперше. Флагман російського флоту "Москва" пішов на дно, після чого відбулися інші значущі події: наприклад, був ліквідований перший А-50, згодом – А-50У. Це були унікальні операції, проведені спільно Силами оборони. Довгі місяці в акваторії Чорного моря чи на північних наших кордонах у Курській, Бєлгородській області літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 не з'являлися. За даними СБУ, ще один такий літак був знищений внаслідок атаки українських дронів.

Модернізованих А-50 у росіян можна було перелічити на пальцях однієї руки. Завдяки їм Росія проводила потужну радіолокаційну розвідку вглиб України на сотні кілометрів, що давало противнику інформацію про перебування наших літаків у повітрі, про повітряні атаки, а також і про наші системи протиповітряної оборони. Втрата такого одного борту – це вже велика подія. Але окрім того, маємо атаковані летовища.

За даними Служби безпеки України, пошкоджено понад 40 бортів. Мова йде про різні типи пошкоджень: є вщент згорілі літаки, є пошкоджені назавжди, можуть бути і пошкоджені, які підлягають відновленню. Тривалий час вони не зможуть виконувати завдання, а саме – терористичні акти по території нашої держави. З перших днів повномасштабного вторгнення противник застосовував літаки-носії стратегічної авіації. Ту-22М3 дальньої авіації, Ту-95 та Ту-160 – стратегічної авіації.

За даними, які я підготував спеціально для "Української правди", з цих носіїв противник застосував по Україні 2437 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55 від початку повномасштабного вторгнення. З них було збито 1916. Це результат справді ефективної роботи протиповітряної оборони, усіх Сил оборони саме по крилатих ракетах. Водночас немала кількість – приблизно 500 – долетіли до цілей або не були збиті.

СБУ було уражено і бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких – ракети Х-22, Х-32. Їх було запущено понад 400, і лише декілька перехоплено протиповітряною обороною. Тому що ракета Х-22 – одна з найпотужніших, у неї понад 900 кілограмів бойова частина. Окрім того, це одна з найменш точних ракет. Її називають "вбивця авіаносців", оскільки призначення – атакувати авіаносні групи. Противник ними неодноразово атакував і міста-мільйонники, завдаючи величезної шкоди саме населенню. Було багато потерпілих від цієї ракети.

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"Зі 100 Ту-22М3 близько 4 десятків могли виконувати завдання"

– Чи правда, що зазвичай у росіян на ходу не більше ніж половина авіапарку і, відповідно, 34% ураженої російської стратегічної авіації, про які говорить голова СБУ Малюк, чи 10%, як нарахували найбільші скептики спецоперації – насправді означають значно серйознішу шкоду для російської авіації? Що ми загалом знаємо про те, скільки бортів у них було на ходу і скільки вони ніколи не відновлять?

– Літаки Ту-160, Ту-95 чи Ту-22М3 були на озброєнні в Україні. В різні роки за різних обставин ми передавали їх Росії, такі були часи. На жаль, вони завдають ракетних ударів по Україні. Ймовірно, частина цих літаків були уражені під час удару дронів СБУ.

Літаки були виготовлені за часів СРСР для протистояння Заходу так званою ядерною тріадою. Виконувати завдання з них могли не всі: ми нарахували, що атакує Україну трохи більше ніж 10 літаків Ту-95 і, можливо, Ту-160. Вони можуть брати під крило до 8 ракет, якщо йдеться про Ту-95. Ту-160 – більше. Але і це навантаження вони не беруть, тому що є обмежений ліміт ракет для використання. Вони не можуть зразу все по Україні випустити.

З 19 Ту-160 були у справному стані приблизно 10–12. З 57 Ту-95 у них було 36 у справному стані. Зі 100 Ту-22М3 близько 4 десятків могли виконувати завдання.

– Ми били лише по справних літаках?

– З якої кількості рахує 34% СБУ – нам достеменно не відомо. У Росії є не так багато аеродромів, на яких може зосереджуватися стратегічна авіація, близько чотирьох – п'яти. Шість максимум. Не кожен аеродром може приймати такі великі літаки, їх обслуговувати і готувати до вильоту. Тому їхні переміщення контролюються, відстежуються.

І добре, що ми отримуємо інформацію від наших партнерів-союзників по НАТО про підготовку Росії до ударів. Є час привести в підвищену готовність сили нашої протиповітряної оборони.

– Що нам відомо про російські практичні кроки у відповідь на українську атаку по стратегічних аеродромах? Президент Зеленський попередив про можливу повітряну атаку. Чи спостерігаються загрозливі маневри російської авіації?

– Давайте розділяти авіацію. Є та, яка працює безпосередньо на фронті, на тактичну глибину. Її робота не припиняється. Су-30, Су-35, Су-34 атакують КАБами Сумщину, Запорізький, Донецький напрямок, активно сьогодні (інтерв'ю записане 2 червня —УП) теж працювали.

Якими можуть бути загрозливі дії стратегічної авіації? Вона може вилетіти в район пусків, Саратовську область, і звідти випустити ракети.

Загроза – це коли є інформація, що літаки, імовірно, споряджаються ракетами або на аеродроми тимчасового чи постійного базування підвозяться засоби ураження. Тоді це загрозливо для нас, треба очікувати атак. Поки що однозначних сигналів немає.

У будь-якому разі зрозуміло, що Росія має засоби. Були знищені далеко не всі літаки російської стратегічної авіації. Тому і Силам оборони, і Повітряним силам треба бути максимально обережними. І, звісно, нашим громадянам. Ви бачите, яка реакція на болотах, які погрози лунають від їхніх пропаг*ндонів, які реакції та заклики в соцмережах…

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"Дивилися на карту України. Вона була червоною від цяток, маркерів, які позначають повітряні цілі"

– Як українські Повітряні сили пережили атаку в майже 500 шахедів по території України у ніч на 1 червня? Вважалося, що це майже гранична кількість, яку спроможна витримувати українська ППО.

– У ніч на неділю було випущено чергову рекордну кількість – 479 засобів повітряного нападу. Це були і крилаті ракети, і балістичні, і ударні БПЛА "Шахед", і дрони-перехоплювачі. Справді багато. Було збито понад 200 засобів повітряного нападу, решта були локаційно втрачені або подавлені РЕБом.

Коли наші чергові сили дивилися на карту України, вона була червоною від цяток, маркерів, які позначають повітряні цілі.

Хотілося б мати ліпші результати, але були і десятки влучань.

Росіяни використали тактику, про яку ми вже говорили: застосування великої кількості засобів по одному об'єкту з пікіруванням з великої висоти.

На сьогоднішній (2 червня – УП) нараді Повітряних сил командувач і командувачі повітряних підрозділів серйозно піднімали питання посилення розвитку дронової ППО.

Йдеться про зенітні дрони, які допомагають перехоплювати повітряні сили. Готуються екіпажі в різних локаціях на території нашої держави. Будуть введені нові підрозділи.

Дронову ППО раніше більше застосовували сухопутні війська, оскільки їм потрібно вирішувати проблему розвідників на лінії фронту, які ширяють десятками, сотнями. Але вже і в глибині країни фіксуються розвідувальні БПЛА. Окрім того, що шахеди, само собою, щоночі атакують. Тому розвиток зенітних дронів, розвиток дронів ППО на часі і буде давати все вищі показники.

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"Ми теж їх б'ємо КАБами. Наша авіація працює щодня"

– Як би ви підсумували цей останній період активізації бойових дій, початок літньої кампанії? На що потрібно звернути увагу?

– Справді відбувається серйозна активізація противника. Якщо говорити про Повітряні сили, ми бачимо, скільки авіаційних атак він здійснює щодня. Сумська область зараз найбільше атакована керованими авіабомбами, які долітають на 20–25 кілометрів у глибину. Так, вони не точні, але їх дуже багато.

Ми теж б'ємо противника КАБами, наша авіація працює щодня, ракети летять, протирадіолокаційні ракети різних типів, які можуть вражати цілі, а також керовані авіабомби американського, французького виробництва.

– На відміну від російських КАБів, це високоточна зброя?

– Це дуже високоточна зброя, дуже хвалять її пілоти. Влучають, як кажуть, в радіусі одного метра точно в ціль.

– Які найважливіші цілі були уражені за травень?

– Це командні пункти. Це пункти управління БПЛА, які дуже важливо сьогодні знищувати. Ви бачите, нарощується безпілотна авіація, дрони різних типів, якими атакують ефективно і ми, і, на жаль, противник. Тому це дуже пріоритетна ціль. Атакуються й інші об'єкти – такі як склади боєприпасів, техніка – все, що замовляє, так би мовити, старший начальник. Розвідка працює, все знищується.

Але противник атакує КАБами чи не в 10 разів більше. Їх настільки багато, що вони стирають з лиця землі той чи інший населений пункт такою тактикою продавлення, яку вони започаткували ще в Авдіївці. Якщо пам'ятаєте, там за добу прилітало по 200 КАБів. Для того часу це було дуже багато. А зараз ми таке бачимо фактично постійно на лінії фронту. Це нарощення бойових дій. І таким чином противник завдає ударів тими КАБами й іншим озброєнням, є ще некеровані авіаційні ракети і т.д.

Поряд із цим атакуються, як ви сказали, тили наші. Це нічні атаки шахедами та дронами-імітаторами – понад 3800 цілей знищено в травні протиповітряною обороною. Це досягнення усіх Сил оборони, не тільки Повітряних сил.

"Повідомлення про втрату літаків треба сприймати нормально"

– Зазвичай авіація працювала в тилу, вона захищає мирні міста від калібрів, Іскандерів тощо. Зараз авіацію відчули і на фронті, коли вона почала бити противника. Чи буде нарощуватися авіаційне угруповання там?

– Так. Якщо ми говоримо суто про угруповання, я хотів трошки ширше глянути, тому що ми залежимо дійсно сьогодні від людей серйозно. Тому що бракує людей у бригадах. Бачимо, яка іде інформаційна кампанія проти ТЦК – це просто ганьба ганебна… Так не можна. Суспільство повинно зрозуміти, хто ворог, а хто – ні. Це очевидно.

Вже відповідаючи на питання щодо нарощення, звісно, що ми нарощуємо. Звісно, що ми і втрати теж несемо певні. Бачили повідомлення про втрату літаків – це треба сприймати нормально. І є, на жаль, втрати на війні, зокрема, літаків F-16.

– У нас уже три F-16 втрачено.

– Так. При таких інтенсивних боях зрозуміло, що втрати можуть бути. Нарощення відбувається. Зрозуміло, що ми отримуємо західну техніку, отримуємо літаки, сьогодні F-16 маємо.

Потрібно, щоб ці літаки працювали ефективно. Ми розуміємо, що отримана техніка вже була у використанні. Вона не є найновішою. Але це ліпше, ніж радянське озброєння, яке в нас було. Це технологічніша зброя.

Літак – це платформа. Далі важливо, що у нього під крилами і який у нього стоїть радар.

Радар має бачити далеко, ракета – летіти далеко, влучно. На крайній стадії польоту – вистрілив, забув. Активна головка самонаведення повинна сама шукати російський літак і т.д.

На жаль, сьогодні Росія має літаки, які бачать далі, і ракети, які стріляють далі. Навіть у порівнянні з F-16. Вони також мають потужне ППО, яке працює в комплексі з авіацією. Якщо говорити про МіГ-29, Су-27, то взагалі не до порівняння.

Коли в нас не було ще F-16, то співвідношення нашого угруповання проти їхнього було 1:10 щодо наших МіГів. А технологічно – це різниця між пістолетом Макарова та снайперською гвинтівкою. Попри все, наші льотчики давали бій.

– Зараз дуже багато говорять про ідеальну супертехнологію проти шахедів. Висловлюють думки про можливість ширшого застосування легкомоторної авіації та дронів-перехоплювачів. Чи є розуміння у Повітряних силах, яка зброя може бути найбільш ефективною проти дронів противника?

– Противник справді нарощує їхнє виробництво. Про це говорить наша розвідка. Зростає і кількість дронів-імітаторів. Ми розуміємо, що їх 50 на 50 чи 40 на 60. Більше летить справжніх. Але імітаторів теж немало. І вони ускладнюють нам ситуацію в повітрі, перевантажуючи ППО. На це треба реагувати. І це все треба чимось збивати, придушувати РЕБом і т.д..

Усі можливі засоби сьогодні застосовуються проти розвідувальних БПЛА, скажімо, це теж серйозна проблема. Там уже і Як-52 працювали, і дрони-перехоплювачі – все це працює сьогодні у всіх Силах оборони.

По шахедах фактично щоразу працює авіація Повітряних сил, міська авіація, а також вертолітники. Зенітні ракетні війська частіше працюють для стримування російської авіації, над стримуванням та збиванням крилатих ракет.

Зброя, яка в нас є в наявності, має застосовуватися раціонально. Але якщо є серйозна загроза життю людей, об'єкту чи комплексу, може бути використана і зенітна ракета (проти БПЛА).

Далі – ППО Сухопутних військ.

Далі – системи радіоелектронної боротьби і, власне, підрозділи безпілотних систем, які сьогодні уже теж почали працювати. Не так давно, але вже є певні результати збиття шахедів саме зенітними дронами, як їх називають. Це впроваджується в усіх Силах оборони. Я думаю, що буде масштабуватися. Потрібно йти на крок вперед.

Шахеди еволюціонують. Їх спочатку просто пофарбували в чорний колір, потім наростили захист від систем РЕБ, тепер треба більше станцій, щоб шахед подавити. У його антені з'явилося багато компонентів, які захищають від РЕБ. Хоча РЕБ – ефективний спосіб придушення. Дрон не летить у ціль, дай Бог, щоб він упав десь у поле. РЕБ подавляє як ракети, так і БПЛА.

– Проти найновіших "Шахедів" РЕБ працює?

– Ускладнює роботу. У нас же перекручують. "От Іскандери летять, Patriot уже все, неефективний, давайте щось нове". Ускладнює роботу, звісно. Збили над Києвом нещодавно 6 ракет Іскандер? Збили. На жаль, не всі, було три влучення. Але шість було збито.

– Ми розуміємо, що новий "Шахед" – це дороге крило, яке коштує сотні тисяч доларів і яке не може запускатися по Україні, як кажуть деякі експерти, тисячами. Тому що одна ніч може коштувати мільярди доларів.

– Відкрита інформація, що ціна "Шахеда" – 200 тисяч доларів.

Навіть якщо вони десь здешевили виробництво, все одно це все дуже дорого. Саме тому з "Шахедами" літають дрони-імітатори, про які ми з вами говоримо, які радіолокаційно, в принципі, схожі. Але вже коли підлітають ближче, то Сили оборони можуть розрізнити по звуку, візуально, що це саме летить. І тому по кожній цілі буде застосовано ту чи іншу зброю.

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"Вогневі групи – це ноу-хау, яке придумала Україна"

– Ми ж працюємо і по дронах-імітаторах також? Їх також збивають?

– Звісно. Вони частіше потрапляють у статистику локаційно втрачених. Тобто без особливих наслідків: відпрацював пальне, зачепився за дерево чи якусь споруду, і просто падає. Інколи навіть на імітаторах є вибухівка. Нехай її кількасот грамів чи кілограм, але це також може становити небезпеку.

Тому ми щоразу повідомляємо: не чіпайте взагалі нічого. Казали, що і отруйні речовини знаходили. Дійсно, такі факти були, це не є якісь вигадки. Тому небезпека є.

Стосовно легкомоторної авіації, ми задіюємо її проти розвідувальних БПЛА Орлан, Zala, Supercam.

Універсальної зброї, яка може вирішити проблему всіх БПЛА, на жаль, немає.

Окремо хочу згадати про мобільні вогневі групи – це ноу-хау, яке придумала Україна. Це було вигадано, щоб економити ракети. На людях своїх економити не можемо, але і дозволити собі витрачати весь запас зенітних керованих ракет на сотні "Шахедів" неможливо.

Мобільні вогневі групи спочатку були не дуже ефективними, але їхня ефективність з часом зростала завдяки додатковому обладнанню, тепловізорам, оптичним прицілам, прожекторам і т.д.. Групи почали давати свій результат, але зараз він падає.

Розуміючи ефективність мобільних вогневих груп, противник змінив тактику застосування: вони запускають одночасно величезну кількість БПЛА, скажімо, по Харкову чи по Дніпру, Сумах, і вони з висоти 2 кілометрів і вище пікірують на великій швидкості на об'єкт, який ворог хоче уразити. Так, тут точність теж невисока, і влучають вони в будинки, в лікарні. І жахливі наслідки маємо. "Шахед" – дуже небезпечна зброя. Трапляються такі, що несуть 90 кілограмів вибухівки. Це майже ракета.

– Стосовно дронів-перехоплювачів… Як це буде працювати? У небі буде величезна кількість наших і чужих дронів?

– Війна уже давно перейшла на такий технологічний рівень, що роботи воюють на землі і сучасні технології починають використовувати й у повітрі. Хто володіє повітрям, той буде мати ключ до успіху на землі. Це говорить досвід застосування авіації в різних війнах.

Але зараз ми маємо ще більші виклики: крім авіації, з'явилися дрони. Дрони, якими управляють із землі, а деякими уже й не управляють із землі, тобто дрони, які мають уже штучний інтелект.

Це нові виклики, з якими треба буде нам впоратися в майбутньому. Я не знаю, чи взагалі пілотована авіація колись ще буде мати шанси боротися з роботизованими системами за нинішнього розвитку технологій.

Один із найбільших фондів передав нам цих літачків (дронів-перехоплювачів – УП) на 300 мільйонів гривень. Там і засоби РЕБ, і мобільні командні пункти, системи супутникового зв'язку. Це обладнання було передане Повітряним силам командування "Південь" і "Схід". Технологія масштабується і буде переходити в більш тилові регіони. Ясно, що всю Україну ми не покриємо, це неможливо.

– Поки що це точкове застосовування?

– Звичайно, точкове.

– У вашу статистику ще не входить?

– Ми залишимо це в таємниці. Бажано поки що без такої інформації. Тому що все, що нове, ворог хапає, зразу проводить аналіз і т.д.. Повітряні сили і в цьому напрямку теж працюють, скажемо так. Щоб захистити усі міста, великі міста-мільйонники, стратегічні об'єкти держави.

Співпраця ведеться з усіма – і з фондами, і з виробниками. Питання – що це не може бути надто швидко.

– Скільки нам потрібно літаків для того, щоб у нас були ефективні Повітряні сили для стримування росіян?

– Власне літаки мають бути різних типів. F-16 – це багатоцільовий літак. Може працювати по небу, по повітряних цілях, наземних і по надводних цілях. Є завдання в авіації специфічні, різні, про які я щойно сказав. Були оцінки, скільки літаків різних типів. Ну, близько 200 для ефективної оборони країни.

– Тобто навіть не тисячу, яка в нас була на початку 90-х?

– Тисяча – це була загальна кількість літаючих і нелітаючих. Чому в Україні було стільки авіації? Радянський Союз, маючи навіть країни соціалістичного табору, як їх називали, все одно нарощував угруповання як ядерних сил на території України, так і носіїв тактичного ядерного заряду. Ті ж самі Ту-160, Ту-95, Ту-22М3 були в нас в Україні, у Полтавській області.

Було багато і літаків фронтової авіації, бомбардувальних у Дубно, Старокостянтинові. Це величезне авіаційне угруповання для того, щоб бути спрямованим в разі чого на Захід.

У 90-х і на початку 2000-х щось зогнило, щось продавалося в Африку та інші країни. Тому ефективність сьогодні не кількістю береться, а модернізацією та інноваціями.

– Всі кажуть про те, що ракетні загрози для України зростають, тому що Росія нарощує, модернізує свої ракети, має змогу купувати в Північної Кореї. Який вихід з цієї ситуації і чи є підстави вважати, що далі ситуація буде тільки погіршуватися?

– Все залежить від того, чи отримуватиме Росія підтримку від інших країн. Це теж важливо. Ми розуміємо, які країни.

Чекаємо ефективних санкцій від наших партнерів. Скільки не намагалися заблокувати Росії західні технології, ми знаходимо західні елементи в їхній зброї.

Росіяни виробляють зброю завдяки прибуткам з продажу нафти, газу та інших викопних ресурсів. На це і повинні бути спрямовані західні санкції.

Тетяна Даниленко, УП