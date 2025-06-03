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Для ефективної оборони від ворога Україні потрібно близько 200 літаків – Ігнат

Українська правда, Валентина РоманенкоВівторок, 3 червня 2025, 14:14
Для ефективної оборони від ворога Україні потрібно близько 200 літаків – Ігнат
Юрій Ігнат. фото УП

Для ефективної відсічі російській агресії Україні потрібно близько 200 літаків різних типів.

Джерело: начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Власне літаки мають бути різних типів. F-16 – це багатоцільовий літак. Може працювати по небу, по повітряних цілях, наземних і по надводних цілях. Є завдання в авіації специфічні, різні, про які я щойно сказав. Були оцінки, скільки літаків різних типів. Ну, близько 200 для ефективної оборони країни".

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Деталі: За словами Ігната, на початок 90-х в Україні було близько тисячі бортів, однак – це загальна кількість літаючих і нелітаючих.

Радянський Союз нарощував угруповання як ядерних сил на території України, так і носіїв тактичного ядерного заряду. Ті ж самі Ту-160, Ту-95, Ту-22М3 були у Полтавській області. Було багато і літаків фронтової авіації, бомбардувальних у Дубно, Старокостянтинові. Це величезне авіаційне угруповання для того, щоб бути спрямованим в разі чого на Захід, пояснює офіцер.

Водночас, у 90-х і на початку 2000-х щось зогнило, щось продавалося в Африку та інші країни. Тому ефективність у наш час не кількістю береться, а модернізацією та інноваціями, наголосив речник ПС.

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Що передувало: Ще до надання Україні винищувачів F-16 полковник Ігнат зазначав, що для оборони неба Україні потрібно до 200 багатоцільових літаків.

Повітряні сили ЗСУвійна
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