Повітряні сили: Для оборони неба Україні потрібно до 200 багатоцільових літаків

Для свого захисту Україна потребує заміни морально та фізично застарілих радянських літаків різних типів єдиним типом багатоцільового винищувача, яким може стати F-16, у кількості до двох сотень бортів.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі французького телеканалу La Chaîne Info і в коментарі УП

Деталі: Ігнат наголосив, що Україна – одна з найбільших країн у Європі, і потребує авіаційного прикриття як у воєнний, так і в мирний час.

Авіаційне угрупування окупантів, яке зосереджене на чотирьох десятках аеродромів у Росії, Білорусі, окупованих територіях, у п’ять-шість разів переважає українську авіацію за кількістю бойових машин.

Пряма мова: "Плюс ми поступаємося в технологіях. Тому потреба є серйозна. Необхідно створити до 5 бригад тактичної авіації із одним типом багатоцільового літака західного зразка. Який тип це буде, зараз визначається...

Зрозуміло, що ми не зможемо отримати все й відразу, але поетапний перехід на новий багатоцільовий літак – це вимога часу.

На нинішній час найбільшим вірогідним кандидатом на заміщення старих радянських літаків є саме F-16, бо на це є певні об’єктивні причини. І це не одноосібне рішення, ведуться постійні консультації із партнерами.

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Зрозуміло, що Україні не нададуть все й одразу, очевидно, спершу це буде декілька авіаційних підрозділів – ескадрилей.

Спершу потрібно підготувати льотний склад, авіаційних інженерів та аеродромну інфраструктуру до подальшого переозброєння на нові зразки техніки та супутнього обладнання.

Далі – формування авіаційних бригад – до п’яти, кожна з них може включати до 3 ескадрилей. Така держава, як Україна, одна із найбільших у Європі, потребує саме такої кількості літаків, і це вже буде повне переозброєння і заміщення старої радянської техніки".

Деталі: Наразі, за словами Ігната, Повітряні сили України налічують 11 бригад (1– навчальна, 3 – транспортні, одна – штурмова, одна – бомбардувальна і 5 – винищувальних). Найновіший літак (Су-27) Повітряні сили отримали на озброєння аж у 1991 році.

Речник ПС наголосив, що така реформа Повітряних сил передбачалась ще задовго до вторгнення Росії. Йдеться про поетапне переозброєння на сучасну західну техніку: авіацію, зенітні ракетні системи, БпЛА до 2035 року. Війна у рази пришвидшила цей процес. Він підкреслив, що постачання зброї не відбувається так швидко. Водночас перемовини тривають на всіх рівнях, додав полковник.

За словами Ігната, літак F-16 має широкий спектр засобів ураження: може завдавати ударів як по наземних цілях (склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, укріпрайони, бронетехніка противника), так і вражати усі види аеродинамічних цілей (ракети, літаки, гелікоптери і дрони-камікадзе).

Завоювання переваги в повітрі дозволить успішно проводити наземні операції, зокрема із деокупації наших територій, підкреслив речник ПС.

Стосовно можливих термінів поставок F-16 Ігнат наголосив, що спочатку має бути ухвалено відповідне рішення на найвищому рівні, тому зараз видавати прогнози – не коректно. Водночас речник ПС запевнив, що пілоти та інші фахівці готові до навчання, а профільні відомства уже займаються адаптацією інфраструктури.

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