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Генштаб оновив дані щодо втрачених Росією літаків: доплюсували операцію СБУ

Валентина РоманенкоВівторок, 3 червня 2025, 16:29
Генштаб оновив дані щодо втрачених Росією літаків: доплюсували операцію СБУ
ілюстрація Генштабу

Генеральний штаб вдруге за добу оновив дані про втрати російської авіації, доплюсувавши до ранкової статистики ще 29 літаків.

Джерело: Генштаб у соцмережах

Дослівно: "Увага! Оновлена статистика щодо уражень ворожої авіації на військових аеродромах РФ в результаті спецоперації Служби безпеки України 01.06.2025 року.

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Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден".

Деталі: В ранковому звіті Генштаб повідомляв про плюс 12 бортів до втрат РФ і загальне число в 384.

 

Наразі в звіті повідомляється про плюс 41 втрачений Росією літак і стоїть число 413.

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Передісторія:

  • 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", у результаті якої були уражені літаки стратегічної авіації на 4-х російських аеродромах.
  • Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що загалом йдеться про "ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ".
  • В СБУ офіційно стверджують, що внаслідок ударів FPV-дронами було уражено 41 ворожий літак стратегічної авіації, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад $7 млрд.
  • За даними Повітряних сил, від початку повномасштабної війни проти України, з лютого 2022 року, літаки російської стратегічної авіації випустили по Україні 2437 крилатих ракет, протиповітряній обороні вдалося збити 1916 із них. Коментуючи спецоперацію СБУ, в ПС зазначили, що Росія має ще достатньо засобів для ураження і закликали зберігати пильність.

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