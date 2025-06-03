Генштаб оновив дані щодо втрачених Росією літаків: доплюсували операцію СБУ

Генеральний штаб вдруге за добу оновив дані про втрати російської авіації, доплюсувавши до ранкової статистики ще 29 літаків.

Джерело: Генштаб у соцмережах

Дослівно: "Увага! Оновлена статистика щодо уражень ворожої авіації на військових аеродромах РФ в результаті спецоперації Служби безпеки України 01.06.2025 року.

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Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден".

Деталі: В ранковому звіті Генштаб повідомляв про плюс 12 бортів до втрат РФ і загальне число в 384.

Наразі в звіті повідомляється про плюс 41 втрачений Росією літак і стоїть число 413.

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