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Драпатий, який раніше подав рапорт про відставку, залишається у війську

Тетяна ОлійникВівторок, 3 червня 2025, 20:52
Драпатий, який раніше подав рапорт про відставку, залишається у війську
Михайло Драпатий. Фото з його Facebook

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що залишається у строю. 1 червня, після удару РФ по навчальному полігону, він подав рапорт на звільнення з посади.

Джерело: Драпатий у Facebook, джерела УП

Пряма мова: "Мав тривалу розмову з Президентом. Доповів усе, що наразі відомо про трагедію на полігоні. Про кожен крок — хто був на місці, хто відповідав за людей, хто мав діяти.

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Пояснив Главі держави причини свого рішення. Президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному — війні, фронті, перемозі".

Деталі: Драпатий додав, що отримав від президента завдання. "Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше", – написав він.

"Українська правда" дізналась у співрозмовників, що Драпатий очолить Командування об'єднаних сил Збройних Сил України.

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Що передувало: 

  • Російські війська 1 червня завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ – відомо про щонайменше 12 загиблих та понад 60 поранених.
  • Того ж дня Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію і зазначив, що як командувач не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів.

Збройні силиросійсько-українська війна
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