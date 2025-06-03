Драпатий, який раніше подав рапорт про відставку, залишається у війську
Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що залишається у строю. 1 червня, після удару РФ по навчальному полігону, він подав рапорт на звільнення з посади.
Джерело: Драпатий у Facebook, джерела УП
Пряма мова: "Мав тривалу розмову з Президентом. Доповів усе, що наразі відомо про трагедію на полігоні. Про кожен крок — хто був на місці, хто відповідав за людей, хто мав діяти.
Пояснив Главі держави причини свого рішення. Президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному — війні, фронті, перемозі".
Деталі: Драпатий додав, що отримав від президента завдання. "Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше", – написав він.
"Українська правда" дізналась у співрозмовників, що Драпатий очолить Командування об'єднаних сил Збройних Сил України.
Що передувало:
- Російські війська 1 червня завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ – відомо про щонайменше 12 загиблих та понад 60 поранених.
- Того ж дня Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію і зазначив, що як командувач не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів.