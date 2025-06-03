Білий дім уперше офіційно прокоментував операцію СБУ зі знищення російських літаків

Речниця Білого дому Керолайн Левітт на прохання прокоментувати операцію Служби безпеки України з ударів по російських аеродромах заявила, що США хоче, аби розвʼязана Росією війна закінчилась якнайшвидше.

Джерело: про це вона сказала на брифінгу у вівторок, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На питання розповісти, що Трамп думає про операцію СБУ з ураження російської авіації в тилу, Левітт сказала, що позиція президента США щодо війни не змінилась.

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"Він залишається оптимістичним щодо прогресу, який ми бачимо", – сказала вона, маючи на увазі переговори між українською та російською делегаціями у Стамбулі.

"Але він також реаліст і розуміє, що це дві країни, які перебувають у стані війни і перебувають у ній вже довгий час через слабкість і некомпетентність його попередника (Джо Байдена. – Ред.)", – додала речниця.

Пізніше, відповідаючи на ще одне питання щодо операції "Павутина", Левітт наголосила, що Трамп "не хоче, щоб ця війна затягувалася".

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"Він хоче, щоб бойові дії припинилися, щоб люди перестали гинути, і щоб це питання було вирішене за столом переговорів", – сказала вона.

Насамкінець ближче до кінця брифінгу речниця Білого дому підтвердила, що президент США не був заздалегідь проінформований про українську спецоперацію.

За інформацією джерел "Української правди", йдеться про спецоперацію СБУ, в результаті якої були уражені близько 40 літаків, зокрема стратегічні бомбардувальники.

Співрозмовник "УП" в СБУ також розповів, що спецоперацію "Павутина" готували понад півтора року. У її межах спецслужба спочатку переправила до Росії FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки, в яких заховали дрони.

Коментуючи серію ударів по російських аеродромах, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде нагадав про право України на самооборону.

А глава МЗС Чехії Ян Ліпавський після атаки заявив, що мати союзником сильну і добре озброєну Україну – це інтерес Європи.