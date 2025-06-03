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Сибіга: Ми вимагаємо відповіді від Росії на наш документ щодо закінчення війни

Тетяна ОлійникВівторок, 3 червня 2025, 23:18
Сибіга: Ми вимагаємо відповіді від Росії на наш документ щодо закінчення війни
Андрій Сибіга. Фото - getty images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у вівторок повідомив, що Росія досі не відреагувала документ, в якому викладено бачення України щодо завершення війни.

Джерело: Сибіга в соцмережі Х

Пряма мова: "Росія не відреагувала на наш документ, в якому викладено бачення України щодо завершення війни. Ми надіслали його напередодні зустрічі. Під час зустрічі наша делегація запитала росіян, які їхні міркування. Вони не надали жодної відповіді. Ні під час зустрічі, ні після неї.

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Ми вимагаємо відповіді від Росії. Кожен день мовчання з їхнього боку доводить їхнє бажання продовжувати війну".

Деталі: Він зазначив, що замість того, щоб відповісти на наші конструктивні пропозиції у Стамбулі, російська сторона висунула набір ультиматумів, які не наближають ситуацію до справжнього миру.

Це суперечить попереднім обіцянкам Росії, в тому числі Сполученим Штатам, що цього тижня в Стамбулі вона запропонує щось "реалістичне і здійсненне".

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Пряма мова: "Досі Росія відкидала будь-які змістовні формати припинення вогню. Це достатня підстава для наших партнерів запровадити нові санкції проти Росії вже зараз".

Деталі: Сибіга наголосив, що "ми повинні покласти край вбивствам. І якщо нинішні зустрічі не дадуть такого результату і не сприятимуть досягненню миру, стає все більш очевидним, що необхідна зустріч лідерів".

Що передувало: 

  • Зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години, стала другою із 16 травня.
  • Перед переговорами з росіянами перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз зустрілися з представниками європейських партнерів України – Німеччини, Італії та Великої Британії.
  • За підсумками переговорів у Стамбулі українська та російська делегації домовились про черговий обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців.
  • Російські державні інформаційні агентства ввечері 2 червня опублікували текст російського "меморандуму про врегулювання" з пропозиціями щодо припинення вогню. Серед них нейтральний статус України, проведення виборів та вихід із чотирьох областей.

МЗСросійсько-українська війнапереговори
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