Китай показав бомбу, здатну виводити з ладу ворожі електростанції – ЗМІ

Центральне телебачення Китаю (CCTV) показало відео з демонстрацією нового виду графітової бомби. Повідомляється, що ця зброя здатна виводити з ладу енергетичну інфраструктуру противника, спричиняючи масштабні відключення електроенергії.

Джерело: South China Morning Post

Деталі: Повідомляється, що бомбу запускають із наземного транспортного засобу. Після удару об землю вона викидає 90 суббоєприпасів циліндричної форми, які відскакують і вибухають у повітрі, розкидаючи дрібні вуглецеві нитки, що спричиняють коротке замикання в енергетичних системах супротивника.

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За інформацією телеканалу, наслідком застосування такої зброї може стати "повна втрата електроенергії" на ураженій території площею щонайменше 10 тисяч квадратних метрів.

Бомба, як стверджується, призначена для виведення з ладу систем командування та управління противника. Відомо також, що її бойова частина має вагу близько 490 кг, а максимальна дальність польоту становить 290 км.

Водночас у сюжеті не розкриваються деталі щодо того, на якій стадії розробки перебуває ця зброя, чи перебуває вона на озброєнні Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) та за яких умов вона може бути використана.



