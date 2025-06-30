Китай показал бомбу, способную выводить из строя вражеские электростанции – СМИ

Центральное телевидение Китая (CCTV) показало видео с демонстрацией нового вида графитовой бомбы. Сообщается, что это оружие способно выводить из строя энергетическую инфраструктуру противника, вызывая масштабные отключения электроэнергии.

Источник: South China Morning Post

Детали: Сообщается, что бомбу запускают с наземного транспортного средства. После удара о землю она выбрасывает 90 суббоеприпасов цилиндрической формы, которые отскакивают и взрываются в воздухе, разбрасывая мелкие углеродные нити, вызывающие короткое замыкание в энергетических системах противника.

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По информации телеканала, следствием применения такого оружия может стать "полная потеря электроэнергии" на пораженной территории площадью не менее 10 тысяч квадратных метров.

Бомба, как утверждается, предназначена для вывода из строя систем командования и управления противника. Известно также, что ее боевая часть весит около 490 кг, а максимальная дальность полета составляет 290 км.

В то же время в сюжете не раскрываются детали о том, на какой стадии разработки находится это оружие, находится ли оно на вооружении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и при каких условиях оно может быть использовано.