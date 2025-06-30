У США снайпер застрелив двох пожежників, які приїхали гасити лісову пожежу – ЗМІ
На горі Кенфілд поблизу міста Кер-д’Ален у штаті Айдахо в США під час ліквідації лісової пожежі були застрелені двоє пожежників. Згодом спецпідрозділ поліції виявив на місці тіло чоловіка з вогнепальною зброєю.
Джерело: The New York Times, CNN, Reuters
Деталі: Інцидент стався вдень поблизу міста Кер-д’Ален, де пожежники боролися з вогнем на горі Кенфілд – популярному місці для піших прогулянок.
За словами шерифа округу Кутенай Боба Норріса, рятувальники та поліцейські потрапили під обстріл снайпера, який використовував потужні спортивні гвинтівки, "щоб швидко стріляти по рятувальниках". Нападник перебував у густих чагарниках, був добре підготовлений і вмів майстерно маскуватися.
Згодом спецпідрозділ SWAT виявив тіло чоловіка з пістолетом поруч. Правоохоронці не відкидають, що пожежу могли влаштувати навмисно, аби заманити рятувальників у пастку.
Дослівно: "На початку стрілянини пожежники благали про допомогу після того, як двоє з них отримали вогнепальні поранення. Один з пожежників повідомив, що вони ховаються за пожежною машиною. Було чутно голос, який говорив, що, на їхню думку, пожежа була спричинена навмисно".
Деталі: За словами Норріса, офіцери, які прибули на місце, повідомили, що постріли лунали з різних напрямків, що може свідчити про участь кількох нападників.
Наразі лісова пожежа ще триває. Місцевим жителям рекомендують уважно стежити за повідомленнями влади та бути готовими до евакуації у разі потреби.