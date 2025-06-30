У США снайпер застрелив двох пожежників, які приїхали гасити лісову пожежу – ЗМІ

На горі Кенфілд поблизу міста Кер-д’Ален у штаті Айдахо в США під час ліквідації лісової пожежі були застрелені двоє пожежників. Згодом спецпідрозділ поліції виявив на місці тіло чоловіка з вогнепальною зброєю.

Джерело: The New York Times, CNN, Reuters

Деталі: Інцидент стався вдень поблизу міста Кер-д’Ален, де пожежники боролися з вогнем на горі Кенфілд – популярному місці для піших прогулянок.

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За словами шерифа округу Кутенай Боба Норріса, рятувальники та поліцейські потрапили під обстріл снайпера, який використовував потужні спортивні гвинтівки, "щоб швидко стріляти по рятувальниках". Нападник перебував у густих чагарниках, був добре підготовлений і вмів майстерно маскуватися.

Згодом спецпідрозділ SWAT виявив тіло чоловіка з пістолетом поруч. Правоохоронці не відкидають, що пожежу могли влаштувати навмисно, аби заманити рятувальників у пастку.

Дослівно: "На початку стрілянини пожежники благали про допомогу після того, як двоє з них отримали вогнепальні поранення. Один з пожежників повідомив, що вони ховаються за пожежною машиною. Було чутно голос, який говорив, що, на їхню думку, пожежа була спричинена навмисно".

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Деталі: За словами Норріса, офіцери, які прибули на місце, повідомили, що постріли лунали з різних напрямків, що може свідчити про участь кількох нападників.

Наразі лісова пожежа ще триває. Місцевим жителям рекомендують уважно стежити за повідомленнями влади та бути готовими до евакуації у разі потреби.